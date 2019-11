"Detlef & Nicole" bis zum Schluss mit blassen Quoten

© TVNow / Tokee bros.

Die Vox-Reihe "Detlef & Nicole - 100 Tage wir" hat bei Vox nur mäßige Quoten erzielt. An der Bilanz änderte auch der Bestwert zum Finale nichts. "Grill den Henssler" konnte sich dagegen am Abend steigern, im Gegensatz zu den "Trecker Babes" bei Kabel Eins.



04.11.2019 - 09:37 Uhr von Alexander Krei 04.11.2019 - 09:37 Uhr

An Formaten mit Detlef Steves besteht im Vox-Programm kein Mangel. Dass es sich dabei nicht zwangsläufig um Selbstläufer handelt, musste der Sender jetzt feststellen. "Detlef & Nicole - 100 Tage wir" erwies sich in den zurückliegenden Wochen nicht als der erhoffte Erfolg für Vox - im Schnitt lag der Marktanteil bei weniger als sechs Prozent. Dass es zum Finale am Sonntag für einen Staffel-Bestwert reichte, dürfte allenfalls ein schwacher Trost sein.

Mit nur 6,5 Prozent Marktanteil lief es nämlich auch für die letzte Folge nicht allzu berauschend. Das Magazin "auto mobil" hatte es im Vorfled noch auf 8,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen gefragt, "Hot oder Schrott" steigerte sich im Anschluss auf 8,4 Prozent. Ebenfalls nur 6,5 Prozent Marktanteil erzielte dagegen um 16:00 Uhr die neue Dokusoap "Bitte folgen! Die Verkehrspolizei im Einsatz".

In der Primetime konnte unterdessen "Grill den Henssler" deutlich zulegen: Nachdem die Kochshow in der vorigen Woche nur 7,5 Prozent Marktanteil schaffte, waren diesmal immerhin 8,2 Prozent in der Zielgruppe drin. Insgesamt schalteten 1,67 Millionen Zuschauer ein. Für "Prominent!" blieben später noch eine Million bei der Stange, sodass der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf starke 11,7 Prozent anzog.

Ganz anders dagegen die Lage bei Kabel Eins, wo die "Trecker Babes" nach dem erfolgreichen Staffel-Start diesmal mit nur 3,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein neues Tief hinnehmen mussten. 850.000 Zuschauer waren um 20:15 Uhr dabei. RTLzwei kam mit der Komödie "Beim ersten Mal" auf gute 5,9 Prozent. Tagsüber punktete der Sender zudem schon mit stundenlangen "X-Factor"-Wiederholungen, die den Marktanteil in der Spitze auf bis zu 8,7 Prozent trieben.

