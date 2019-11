ProSieben Maxx dank NFL nur knapp hinter Kabel Eins

© ProSieben Maxx/kabel eins

Die NFL hat ProSieben Maxx einmal mehr starke Quoten beschert. In der Nacht lag der Marktanteil zeitweise sogar bei mehr als zehn Prozent. Unterm Strich landete der Männersender dank der sportlichen Erfolge letztlich nur knapp hinter Kabel Eins.



11.11.2019 - 09:14 Uhr von Alexander Krei 11.11.2019 - 09:14 Uhr

Die NFL erweist sich für ProSieben Maxx auch in der neuen Saison wieder als Quoten-Hit. So auch an diesem Sonntag: Die Begegnung zwischen Kansas City Chiefs und den Tennessee Titans steigerte sich im Laufe des Abends auf bis zu 650.000 Zuschauer im vierten Quarter, in der Zielgruppe lag der Marktanteil trotz starker Konkurrenz durch Shows und Spielfilme bei mehr als vier Prozent und damit weit über den Normalwerten des Spartensenders.

Auch bei der zweiten Partie des Abends, dem Spiel zwischen den Carolina Panthers und den Green Bay Packers, lag die Reichweite zunächst noch bei über einer halben Million Zuschauern. Selbst weit nach Mitternacht zählte ProSieben Maxx noch immer 290.000 Zuschauer. Besonders beeindruckend ist hier der Blick auf den Marktanteil: Im letzten Quarter gelang es nämlich sogar, die Zweistelligkeit zu knacken - ein starker Marktanteil von 10,6 Prozent war die Folge.

Entsprechend stark fiel dann auch der Tagesmarktanteil aus: Mit 3,5 Prozent landete ProSieben Maxx am Sonntag nur knapp hinter Kabel Eins, das den gesamten Tag über mit Wiedeerholungen von "Rosins Restaurants" und "Mein Lokal, Dein Lokal" nichts reißen konnte. Erfolge feierte aber nicht nur ProSieben Maxx, sondern auch ZDFinfo, das zum Wochenausklang auf stolze 2,1 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum kam und damit noch vor Nitro landete.

Nitro konnte sich jedoch am Abend wieder auf seine "CSI"-Schiene verlassen, die sich auf bis zu 830.000 Zuschauer steigerte. An ZDFneo kam der RTL-Sender damit aber nicht vorbei: Dort verzeichnete der Krimi "Der letzte Kronzeuge - Flucht in die Alpen" nämlich sogar 1,05 Millionen Zuschauer. Bei One brachte es die parallel gezeigte "Tatort"-Wiederholung übrigens immerhin noch auf 540.000 Zuschauer.

Teilen