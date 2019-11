Sat.1: Nachmittags stark, dann folgt der Einbruch

© Sat.1

Während sich Sat.1 auf seine Scripted Realitys am Nachmittag verlassen kann, sind die Probleme am Vorabend nach wie vor groß. Und auch die Krimis in der Primetime kommen bei den Zuschauern nicht gut an, "Akte" fiel nun zudem auf den schlechtesten Wert seit dem Relaunch.



12.11.2019 - 09:12 Uhr von Timo Niemeier 12.11.2019 - 09:12 Uhr

Sat.1 ist am Montag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 7,4 Prozent in der Zielgruppe wenig erfolgreich unterwegs gewesen. Dabei gelang dem Sender ein guter Start in den Tag: Das "Frühstücksfernsehen" erreichte 500.000 Zuschauer und damit deutlich mehr als "Guten Morgen Deutschland" bei RTL zur gleichen Zeit. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag für Sat.1 da bei sehr starken 16,9 Prozent. Trotz einiger Ausreißer nach unten schlugen sich auch die Scripted Realitys danach gut.

Vor allem am Nachmittag zeigten diese Formate dann, wie wichtig sie für Sat.1 sind. "Auf Streife" und das Spin-Off "Auf Streife - Die Spezialisten" erreichten 12,1 und 13,0 Prozent Marktanteil. Und auch die "Klinik am Südring" ist mit 13,2 Prozent ein schöner Erfolg für den Sender gewesen, mehr als eine Million Menschen sahen um 16 Uhr zu. In dieser Zeitzone fährt Sat.1 schon seit einiger Zeit sehr gut und liegt nicht selten vor RTL. Auch um 17 Uhr holte "Klinik am Südring - Die Familienhelfer" am Montag noch gute 9,7 Prozent. Spätestens um 17:30 Uhr beginnen für Sat.1 inzwischen aber die Probleme: "Klinik am Südring" und "Die Ruhrpottwache" fielen hier auf 5,3 und 6,2 Prozent zurück. Danach tat sich auch "Genial daneben - Das Quiz" mit nur 1,15 Millionen Zuschauern sehr schwer und erreichte lediglich 6,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Damit liegt das Quiz mit Hugo Egon Balder aber noch recht deutlich über den bisherigen Jahresdurchschnittswerten. Extrem schlecht sieht es für Sat.1 in diesen Wochen montags auch in der Primetime aus. Der Versuch, Krimi-Reihen um 20:15 Uhr zu etablieren, ist in die Hose gegangen. Den dritten Fall von "Julia Durant" sahen sich jetzt nur 1,45 Millionen Menschen an. Von denen kamen 490.000 aus der werberelevanten Zielgruppe, das entsprach 5,3 Prozent Marktanteil. Schlechter lief es für die Reihe bislang noch nie. Die "Akte" fiel danach mit 3,3 Prozent auf den bislang schlechtesten Wert nach dem Relaunch. Sehr schlecht sah es am späten Abend auch für Vox aus: Das mit vielen Hoffnungen gestartete "Survivor" erreichte in dieser Woche nur 4,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, 400.000 Zuschauer sahen sich die neueste Ausgabe der Abenteuershow an. In der Primetime lief es mit "Goodbye Deutschland" etwas besser, mit 7,3 Prozent lag man immerhin recht deutlich vor Sat.1. 1,17 Millionen Menschen sahen sich die neuesten Geschichten der Vox-Auswanderer an.

Teilen