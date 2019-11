Uesdom schlägt Alpen: ARD-Krimi knapp vor "Bergrettern"

© ZDF/Walter Wehner

Sowohl ARD als auch ZDF haben am Donnerstagabend mehr als fünf Millionen Zuschauer vor den Fernseher gelockt. Am Ende hatte ein neuer "Usedom-Krimi" knapp die Nase vorn. Das ZDF hielt dafür auch danach mit dem "heute-journal" die Quoten hoch.



15.11.2019 - 09:12 Uhr von Alexander Krei 15.11.2019 - 09:12 Uhr

Die ZDF-Serie "Die Bergretter" hat sich in der zweiten Woche deutlich steigern können. 5,21 Millionen Zuschauer schalteten am Donnerstag ein und damit 300.000 mehr als sieben Tage zuvor. Der Marktanteil lag bei sehr guten 17,0 Prozent. Und doch reichte das nicht für die Marktführerschaft um 20:15 Uhr - die ging stattdessen an den Usedom-Krimi "Träume" im Ersten. Mit 5,43 Millionen Zuschauern lag der Marktanteil hier sogar bei 17,7 Prozent.

Mit Blick aufs junge Publikum musste sich die ARD allerdings dem ZDF geschlagen geben. Während der Krimi auf 6,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam, erzielten die "Bergretter" sogar 8,0 Prozent und lagen somit klar über dem Senderschnitt. Richtig erfolgreich war das ZDF zudem im Anschluss mit dem "heute-journal", das noch 4,46 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher hielt und für einen Marktanteil von 16,7 Prozent sorgte.

Das ARD-Magazin "Kontraste" büßte dagegen über die Hälfte der Krimi-Zuschauer ein und zählte um 21:45 Uhr noch 2,60 Millionen. Für die "Tagesthemen" waren im weiteren Verlauf des Abends sogar nur noch 2,11 Millionen Zuschauer drin, die einem Marktanteil von 9,7 Prozent entsprachen. Dieter Nuhr stellte später am Abend jedoch wieder die Zweistelligkeit her und kam mit seinem Special "Nuhr Wissenswertes" auf 1,94 Millionen Zuschauer sowie 11,6 Prozent.

In glänzender Form präsentiert sich derweil weiter "Wer weiß denn sowas?" im Vorabendprogramm. Am Donnerstag reichte es um 18:00 Uhr für 3,53 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 18,0 Prozent. Noch etwas stärker war jedoch die "SOKO Stuttgart", die mit 3,77 Millionen Zuschauern sogar starke 18,5 Prozent verbuchte.

