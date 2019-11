"Vampire Diaries"-Spin-Off punktet zum Auftakt bei Sixx

© TheCW

Die neue US-Serie "Legacies" ist am Donnerstag mit sehr guten Quoten bei Sixx gestartet. Zudem sorgten auch "Lucifer" und "Ghost Whisperer" für einen erfolgreichen Tag. Aber auch bei RTLplus und dem Disney Channel kann man zufrieden sein.



15.11.2019 - 09:33 Uhr von Alexander Krei 15.11.2019 - 09:33 Uhr

Am Donnerstag ist bei Sixx die neue US-Serie "Legacies" gestartet, bei der es sich um ein Spin-Off zu "Vampire Diaries" und "The Originals" handelt, die beide in der Vergangenheit ebenfalls auf dem Frauensender liefen. Die Auftakt-Quoten können sich sehen lassen: 430.000 Zuschauer wollten die erste Folge sehen, davon waren 270.000 zwischen 14 und 49 Jahre alt. In der Zielgruppe lag der Marktanteil damit bei sehr guten 3,0 Prozent. Das ist in etwa das Doppelte des Senderschnitts.





"Lucifer" konnte damit im Anschluss zwar zunächst nicht mithalten, steigerte sich im Laufe des Abends jedoch mit drei Folgen von 1,8 auf tolle 3,3 Prozent. Nach Mitternacht erzielte "Ghost Whisperer" sogar überzeugende 3,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Starke Quoten holte die Serie zudem am Nachmittag: Um 15:35 Uhr lag der Marktanteil bei herausragenden 6,1 Prozent, sodass sich Sixx zeitweise sogar auf Augenhöhe mit RTL bewegte.

Zusammen mit Super RTL war Sixx darüber hinaus mit einem Tagesmarktanteil von 2,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen der Größte unter den kleinen Sendern. Über starke Quoten kann man sich aber auch beim Disney Channel freuen, wo die Serie "Miraculous" am Vorabend bis zu 590.000 Zuschauer vor den Fernseher lockte, darunter viele Kinder. In der Kernzielgruppe der 3- bis 13-Jährigen erzielte "Miraculous" hervorragende 33 Prozent Marktanteil.

Und auch bei RTLplus kann man sich über einen schönen Erfolg freuen, wie der Gesamt-Tagesmarktanteil von 2,1 Prozent belegt. Die vier "Vermisst"-Wiederholungen erreichten bis zu 590.000 Zuschauer und steigerten sich im Laufe des Abends auf starke 2,5 Prozent Marktanteil. Aber auch die anschließenden Gameshow-Wiederholungen überzeugten. Dazu kommen gewohnt starke Gerichtsshow-Quoten in der Daytime.

