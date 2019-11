Jauchs Schlau-Test lässt "Dancing on Ice" weit hinter sich

© TVNow / Gregorowius

RTL hat sich mit "Bin ich schlauer als Günther Jauch" am Freitagabend im Show-Reigen deutlich an die Spitze gesetzt und tolle Quoten eingefahren. "Dancing on Ice" lag weit dahinter, aber noch über Sat.1-Schnitt. "Vorschrift ist Vorschrift" floppte danach völlig



16.11.2019 - 09:15 Uhr von Uwe Mantel 16.11.2019 - 09:15 Uhr

Das Publikum hat sich am Freitagabend nicht von der tendentiellen Langatmigkeit der Sendung abschrecken lassen und bescherte "Bin ich schlauer als Günther Jauch?" sehr gute Quoten und den glasklaren Sieg in der Zielgruppe. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte die Sendung hervorragende 18,2 Prozent Marktanteil, insgesamt wollten sich 3,09 Millionen Zuschauer mit Jauch messen und bescherten RTL auch beim Gesamtpublikum einen ansehnlichen Marktanteil von 12,5 Prozent.

Diese starke Show-Konkurrenz machte auch Sat.1 das Leben schwer - mit dem Auftakt der zweiten Staffel von "Dancing on Ice" hatte der Sender in jedem Fall deutlich das Nachsehen. Mehr als 9,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen waren nicht zu holen. Die gute Nachricht: Damit lag "Dancing on Ice" klar über dem Senderschnitt, zugleich startete "Dancing on Ice" aber schwächer als im vergangenen Jahr, als in Woche 1 noch 12,4 Prozent Marktanteil erzielt wurden, ehe auch damals die Marktanteile in den einstelligen Bereich sanken.

Alles in allem sahen am Freitagabend diesmal im Schnitt 1,7 Millionen Zuschauer zu. Zum Vergleich: Die erste Staffel, die am zuschauerstärkeren Sonntagabend und nicht im Herbst, sondern Anfang des Jahres zu sehen war, erreichte im Schnitt 2,3 Millionen Zuschauer und lag selbst am schwächsten Abend noch 200.000 Zuschauer über der jetzt erzielten Reichweite. Schon morgen kehrt "Dancing on Ice" übrigens einmalig auf den Sonntagabend zurück, weil Sat.1 am ersten Wochenende mit einem Doppelschlag startet, alle weiteren Ausgaben laufen dann aber nur noch freitags.

Als Totalausfall entpuppte sich im Anschluss das neue Format "Vorschrift ist Vorschrift". Die Panelshow mit Frank Rosin kam ab 23:09 Uhr auf gerade mal noch 590.000 Zuschauer, der Marktanteil in der Zielgruppe fiel mit 5,0 Prozent miserabel aus. Wenig erquicklich fällt auch wieder der Blick auf den Vorabend aus, wo die freitäglichen Doppelfolgen von "Genial daneben - Das Quiz" keine Besserung bringen. Die 18-Uhr-Folge kam nicht über 3,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, auf dem gewohnten Sendeplatz um 19 Uhr lief's mit dem Eigen-Lead-In auch nicht besser als sonst. 4,9 Prozent wurden hier erzielt.

Beim Gesamtpublikum mussten sich die Shows am Freitagabend wieder generell hinter dem dem fiktionalen Angebot der Öffentlich-Rechtlichen einsortieren. Hier ging der Primetime-Sieg ans ZDF, wo "Der Kriminalist" um 20:15 Uhr vor 4,43 Millionen Zuschauern ermittelte, was 15,4 Prozent Marktanteil entsprach. Die "SOKO Leipzig" zählte im Anschluss 4,13 Millionen Zuschauer. Sehr gut schlug sich im ZDF auch wieder die "heute-show", die mit 4,14 Millionen Zuschauern ab 22:30 Uhr sehr gute 17,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum erreichte und auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 13,3 Prozent Marktanteil wieder sehr gut lief. Das Erste erzielte mit dem Film "Billy Kuckuck" mit 4,09 Millionen Zuschauern um 20:15 Uhr gute 14,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Teilen