RTL dominiert mit Fußball, Das Erste und ProSieben wacker

Das EM-Qualifikationsspiel Deutschland - Weißrussland machte RTL wie erwartet zum klaren Sieger am Samstagabend. Knapp neun Millionen Zuschauer verfolgten die zweite Hälfte. Das Erste und ProSieben hielten aber gut dagegen.



17.11.2019 - 09:01 Uhr von Uwe Mantel 17.11.2019 - 09:01 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft machte am Samstagabend mit dem Sieg gegen Weißrussland nicht nur die Qualifikation für die nächste Europameisterschaft klar, sondern auch den unumstrittenen Tagessieg für RTL. 8,16 Millionen Zuschauer verfolgten die ersten 45 Minuten der Partie im Schnitt, in der zweiten Halbzeit zog die Reichweite dann sogar nochmal spürbar auf 8,99 Millionen Zuschauer an. Das sorgte zunächst für 26,9 Prozent und in Hälfte 2 dann 31,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen fielen die Werte sogar noch etwas höher aus: 30,4 und 32,1 Prozent betrugen die Marktanteile hier für die beiden Halbzeiten. Auch die anschließende Zusammenfassung der Highlights der Partie sowie der anderen Spiele bescherte RTL am späten Abend noch gute 19,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Dass RTL den Abend mit Fußball dominierte, war nicht überraschend - erstaunlich aber schon, wie gut sich manch anderer Sender trotzdem hielt. So lockte Das Erste mit dem Film "Mein Schwiegervater, der Camper" um 20:15 Uhr der starken Konkurrenz zum Trotz 4,83 Millionen Zuschauer an. Nicht nur beim Gesamtpublikum sah es mit 16,1 Prozent Marktanteil richtig gut aus, auch bei den 14- bis 49-Jährigen wusste der Film mit 9,4 Prozent Marktanteil restlos zu überzeugen. Das ZDF hatte mit einer Wiederholung der Krimireihe "Ein starkes Team" zwar das Nachsehen, muss mit 3,71 Millionen Zuschauern und 12,3 Prozent Marktanteil aber dennoch keinesfalls unzufrieden sein.

Stärkster Fußball-Verfolger beim jüngeren Publikum war ProSieben, wo der Film "Die Schadenfreundinnen" mit 11,9 Prozent Marktanteil auf einem erfreulichen Niveau lagen. Auch "Bad Teacher" machte im Anschluss seine Sache noch gut, hier wurden 10,8 Prozent Marktanteil erzielt. Sat.1 tat sich da schon ein ganzes Stück schwerer und musste sich mit 7,1 Prozent Marktanteil für "Nachts im Museum - Das geheimnisvolle Grabmal" zufrieden geben. Unter den Privaten der zweiten Generation kann man bei RTLzwei recht zufrieden sein. "The Tuxedo" erzielte ordentliche 4,9 Prozent Marktanteil, ehe "Jackie Chan: Chinese Zodiac" nach 22 Uhr mit 5,7 Prozent trotz Fußball über dem Senderschnitt lag. Kabel Eins bewegte sich mit seinen US-Krimis bei Marktanteilen zwischen 3,1 und 4,1 Prozent, bei Vox kam "Die Erfindung der Wahrheit" in der Primetime nicht über 4,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus.

