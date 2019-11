Tierischer Höhenflug für Vox: Rekord für "Hundeprofi"

© MG RTL D / Boris Breuer

Mit seinen Tier-Formaten am Samstagvorabend fährt Vox stets gut. Dass die Bundesliga-"Sportschau" in dieser Woche Länderspiel-Pause einlegen musste, nutzten "hundkatzemaus und "Hundeprofi" Martin Rütter nun für neue Rekorde.



17.11.2019 - 09:23 Uhr von Uwe Mantel 17.11.2019 - 09:23 Uhr

Mit seinen Tierformaten hat Vox eine Programmfarbe für den Samstagvorabend gefunden, mit der man sich allwöchentlich richtig gut gegen die starke Konkurrenz durch die Bundesliga in der "Sportschau" und bei Sky zur Wehr setzen kann. Die Länderspiel-bedingte Pause in dieser Woche nutzten die beiden Formate nun, um nochmal eine deutliche Schippe drauf zu legen. So schalteten bereits 1,58 Millionen Zuschauer das Magazin "hundkatzemaus" ab kurz vor 18 Uhr ein - das war die höchste Zuschauerzahl für das Format seit 2012. Der Marktanteil lag schon beim Gesamtpublikum bei hervorragenden 8,1 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 12,4 Prozent Marktanteil sogar noch deutlich besser aus. Hier war es gar die höchste Reichweite seit mindestens einem Jahrzehnt - für weiter zurückliegende Jahre liegen uns derzeit keine Vergleichswerte vor.

Nach dieser grandiosen Vorlage schwang sich im Anschluss auch Martin Rütter zu neuen Rekordwerten auf: 2,22 Millionen Zuschauer sahen sich diesmal den "Hundeprofi" an - ein neuer Rekord. Der Marktanteil lag bei hervorragenden 9,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 13,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, was Vox zu diesem Zeitpunkt auch zum Marktführer beim jungen Publikum machte. Zum Vergleich: "Galileo" kam bei ProSieben am Samstag auf 12,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, RTL musste sich am Vorabend mit 10,5 Prozent für die Übertragung des Formel-1-Qualifyings aus Brasilien zufrieden geben.

Das Erste nutzte das Bundesliga-freie Wochenende am Vorabend für eine weitere Ausgabe von "Sportschau Thema", wo man sich diesmal mit folgender Frage beschäftigte: "E-Sport - Milliardengeschäft, aber auch echter Sport?" Das interessierte allerdings nur ein sehr überschaubares Publikum: Nur 850.000 Zuschauer sahen die einstündige Sendung ab 18:22 Uhr, die Marktanteile lagen mit 4,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen auf miserablem Niveau. Erheblich zufriedener kann man da schon bei ProSieben Maxx sein, wo die Übertragung von College Footbal am Vorabend den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf bis zu 3,7 Prozent steigen ließ.

Teilen