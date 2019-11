Wenig Interesse an U20, "24/7" startet ausbaufähig

© ProSieben MAXX

Die Übertragung des U20-Fußballspiels bei ProSieben Maxx fand nur ein kleines Publikum, bei DMAX startete das neue Vorabend-Format "Deutschland 24/7" noch leicht unter dem Senderschnitt. Sehr gut lief der Montag für Nitro



19.11.2019 - 09:42 Uhr von Uwe Mantel 19.11.2019 - 09:42 Uhr

Die Übertragungsrechte für die Spiele der Nachwuchs-Nationalmannschaften des DFB erweisen sich für ProSieben Maxx auch weiterhin keineswegs als Selbstläufer. Das Interesse an der Partie Portugal - Deutschland der U20 war am Montagabend jedenfalls wieder sehr überschaubar. Die erste Hälfte verfolgten ab 19:30 Uhr gerade mal 170.000 Zuschauer, während der zweiten 45 Minuten stieg die Reichweite auf 230.000 an. Die Marktanteile lagen bei 0,6 bis 0,7 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden zunächst 0,5 und dann 0,9 Prozent Marktanteil erreicht - beim jungen Publikum lagen die Übertragungen damit deutlich unter dem Maxx-Senderschnitt. Immerhin konnten die US-Serien die Werte im Lauf des Abends langsam wieder steigern, "Akte X" lag nach 23 Uhr bei guten 2,1 Prozent.

Deutlich erfreulicher verlief der Montag für Nitro, das mit einem Tagesmarktanteil von 3,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen der Größte unter den Kleinen war. Wiederholungen des RTL-Action-Klassikers "Alarm für Cobra 11" sorgten den ganzen Abend für sehr gute Marktanteile zwischen 3,6 und 4,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, bis zu 640.000 Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt. Bei DMAX startete unterdessen am Vorabend das neue Format "Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts": 270.000 Zuschauer sahen hier zu, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 1,5 Prozent - das ist noch ausbaufähig. Die Primetime verlief besser: "Der Geiger" und "Fast N' Loud" kamen auf 2,1 bis 2,7 Prozent bei den 14- bi 49-Jährigen, "Chris & Mäx" überzeugten spät am Abend mit 3,2 Prozent Marktanteil.

Sehr erfreulich verlief der Montagabend auch für den Disney Channel, wo "Disney Magic Moments" gute 2,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. "Die Nanny" steigerte sich im weiteren Verlauf des Abends auf letztlich noch herausragende 4,2 Prozent, auch "Dharma & Greg" wussten spät am Abend mit bis zu 4,0 Prozent restlos zu überzeugen. Super RTL fuhr unterdessen mit True Crime gut: "On the Case - Unter Mordverdacht" startete mit 1,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen solide und steigerte sich dann im Lauf des Abends nach und nach. Ab 23:15 Uhr lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen dann schon bei 4,0 Prozent.

Eine Bank war unterdessen natürlich wieder "Inspector Barnaby" für ZDFneo: 2,02 Millionen Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein, eine zweite Folge sahen direkt im Anschluss noch 1,72 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum stiegen auf zunächst 6,4 und dann 7,4 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief's nicht ganz so gut, mit 2,3 und 3,0 Prozent kann man in Mainz aber ebenfalls sehr zufrieden sein.

