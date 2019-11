Magere Quoten für Kelly-Family-Jubiläum bei RTL

© TVNow / Frank Hempel

Vor 25 Jahren feierte die Kelly Family mit dem Album "Over the Hump" ihren Durchbruch. Das nahm RTL zum Anlass für eine Jubiläumsshow - die allerdings hinter den Erwartungen zurück blieb. "The Taste" legte in Sat.1 unterdessen deutlich zu



21.11.2019

Da hat RTL das Interesse an der Kelly Family offenbar überschätzt: Die Show "The Kelly Family - 25 Jahre 'Over the Hump'" blieb am Mittwochabend bei 9,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hängen und landete damit deutlich unter dem RTL-Normalniveau. Insgesamt hatten 2,23 Millionen Zuschauer die von Oliver Geisen präsentierte Sendung eingeschaltet, beim Gesamtpublikum entsprach das einem Marktanteil von 7,7 Prozent. "Stern TV" machte aus dem schwachen Vorlauf das Beste und steigerte sich im Anschluss noch deutlich auf einen Zielgruppen-Marktanteil von 12,3 Prozent.

In der Primetime sortierte sich RTL bei den 14- bis 49-Jährigen hinter "9-1-1" bei ProSieben, gleichauf mit der neuen ARD-Serie "Bonusfamilie" und nur knapp vor "The Taste" bei Sat.1 ein. Die Kochshow, die in diesem Jahr bislang mit erheblichen Quotenproblemen zu kämpfen hatte, legte eine Woche vor dem Finale deutlich zu und erreichte mit 8,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einen neuen Staffel-Bestwert, der nun endlich auch klar über dem Sat.1-Senderschnitt lag. 1,43 Millionen Zuschauer hatten eingeschaltet, über 200.000 mehr als noch in der vergangenen Woche.

