"Bergretter" und "Promi-WWM" hängen Bambi deutlich ab

Die Bambi-Gala verharrte am Donnerstag in etwa auf dem Vorjahresniveau und lockte auch viele jüngere Zuschauer an. Alles in allem deutlich gefragter waren aber die "Bergretter" und Jauchs Promi-Runde - die allerdings einen Tiefstwert markierte.



22.11.2019 - 08:56 Uhr von Uwe Mantel 22.11.2019 - 08:56 Uhr

Die Zeit, in der mit glamourösen Preisverleihungen richtig hohe Reichweiten geholt werden konnten, ist vorbei - das spürt man auch beim Bambi, auch wenn die Burda-Verleihung im Ersten weiterhin die reichweitenstärkste Preisverleihung im deutschen Fernsehen bleibt. Die Zuschauerzahl verharrte in etwa auf dem Vorjahreswert, der allerdings der zweitschwächste in der Geschichte des Preises war. So schalteten diesmal 3,46 Millionen Zuschauer ein. Die Marktanteile können sich nach wie vor sehen lassen: Beim Gesamtpublikum wurden 13,6 Prozent erzielt, bei den 14- bis 49-Jährigen lag der "Bambi" mit 10,7 Prozent Marktanteil weit über dem Senderschnitt. Hier war es sogar der höchste Marktanteilswert seit 2011.

Insgesamt deutlich gefragter als die Bambi-Gala war am Donnerstag aber die ZDF-Reihe "Die Bergretter", die sich nochmal steigern konnte und mit 5,59 Millionen Zuschauern nun die höchste Reichweite seit fast zwei Jahren aufstellen konnte. Im Vergleich zur Vorwoche kamen nochmal 380.000 Zuschauer hinzu, der Marktanteil zog auf 18,6 Prozent beim Gesamtpublikum an - und auch bei den 14- bis 49-Jährigen war die Reihe mit 8,6 Prozent Marktanteil wieder ein voller Erfolg.

Mehr Zuschauer als die Bambi-Gala hatte am Donnerstagabend auch RTL mit einem weiteren Prominenten-Special von "Wer wird Millionär". Es gibt aber einen Wermutstropfen: Mit 4,46 Millionen Zuschauern wurde die geringste Reichweite in der Geschichte der Promi-Specials gemessen. Angesichts der Marktanteile von 18,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 18,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen wird man in Köln trotzdem vollauf zufrieden sein. In der klassischen Zielgruppe setzte sich RTL damit auch mit weitem Vorsprung an die Spitze der Tagescharts.

Übrigens: Auch im Ersten gab's neben der "Tagesschau" noch eine weitere Sendung, die am Donnerstag mehr Zuschauer hatte als die Bambi-Gala: "Wer weiß denn sowas?" unterhielt am Vorabend bereits 3,82 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag mit 19,5 Prozent so hoch wie noch nie in dieser Staffel. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 8,2 Prozent Marktanteil erzielt.

