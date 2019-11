Vox: "Ready to Beef" fällt noch tiefer ins Quotental

© TVNow/Pervin Inan Sertas

Ob Vox seine Entscheidung, noch vor dem Start der ersten Staffel von "Ready to Beef" eine zweite zu produzieren, schon bereut? Nach einem schwachen Auftakt ging's in Woche 2 jedenfalls noch weiter nach unten. Immerhin lief "Kitchen Impossible" besser



23.11.2019 - 09:29 Uhr von Uwe Mantel 23.11.2019 - 09:29 Uhr

Die neue Mälzer-Raue-Show "Ready to beef" musste bei Vox am Freitagabend in Woche 2 weiter Federn lassen. Nachdem schon die beiden Auftaktfolgen in der Vorwoche mit rund 5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nicht überzeugen konnten, ging's nun in Einzelausstrahlung sogar noch auf 4,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe nach unten. 630.000 Zuschauer hatten noch eingeschaltet, das war im Vergleich zur Vorwoche ein Rückgang um gut zehn Prozent. Immerhin erreichte eine Wiederholung von "Kitchen Impossible" im Anschluss mit 6,1 Prozent Marktanteil etwas bessere Werte - was allerdings nicht zuletzt auch an der sehr langen Sendezeit bis kurz vor 1 Uhr nachts gelegen haben dürfte. Im Schnitt wurden hier 610.000 Zuschauer gezählt.

Um 20:15 Uhr sortierte sich Vox jedenfalls zunächst noch hinter Kabel Eins und RTLzwei ein. Bei Kabel Eins lag eine Wiederholung von "Navy CIS" allerdings mit 4,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls unter Senderschnitt, eine zweite Folge um 21:15 Uhr kam auf 5,0 Prozent. Ausgerechnet die einzige Free-TV-Premiere des Abends sorgte dann um 22:15 Uhr aber für richtige Probleme: "Navy CIS: New Orleans" kam nur auf 3,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Danach stieg der Marktanteil mit einer Wiederholung von "Navy CIS: L.A." kurioserweise umgehend wieder auf 5,0 Prozent an.

RTLzwei setzte wie freitags üblich auf Filme. Das lief um 20:15 Uhr noch ziemlich gut: "Chappie" erreichte 6,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 850.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. "Kill Command - Die Zukunft ist unbesiegbar" zeigte sich später am Abend dann allerdings alles andere als unbesiegbar und ging mit mageren 4,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe vom Platz. 470.000 Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt.

Auch der starke Primetime-Film konnte letztlich so nicht verhindern, dass RTLzwei mit einem Tagesmarktanteil von 4,9 Prozent am Freitag als schwächstes der acht Vollprogramme dastand. Schuld sind daran vor allem auch Schwächen am Nachmittag, wo "Station B1" und "Die Wache Hamburg" zwischenzeitlich weniger als 2 Prozent Marktanteil erzielten. Bei Kabel Eins und Vox war es hingegen vor allem der Nachmittag, der zu glänzen wusste. Bei Kabel Eins kam "Castle" ab 13 Uhr auf stolze 10,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, auch "The Mentalist" schlug sich mit 9,2 Prozent sehr gut. Bei Vox lagen "Mein Kind, Dein Kind" und "Shopping Queen" über der 10-Prozent-Marke.

Teilen