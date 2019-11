"Supertalent" schiebt neue Barth-Show sehr gut an

© TVNow/Sebastian Drüen

Mario Barth hat mit seiner neuen Show "Mario & Friends" zum Auftakt sehr gute Quoten geholt, profitierte aber natürlich auch von dem Sendeplatz nach dem "Supertalent". Dahinter lieferten sich ProSieben und Sat.1 ein enges Duell um die jüngeren Zuschauer.



24.11.2019 - 09:24 Uhr von Timo Niemeier 24.11.2019 - 09:24 Uhr

RTL hat schon wieder eine neue Show mit Mario Barth gestartet. In "Mario & Friends" begrüßt der Comedian mehrere seiner Kollegen, die ihre besten Nummern präsentieren. Zum Auftakt hat das auch schon sehr gut funktioniert: Die erste Ausgabe holte am Samstag ab 22:40 Uhr durchschnittlich 1,07 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren vor die TV-Geräte. Damit hatte die Sendung mehr Zuschauer in dieser Altersklasse als alle anderen Sender nach 20:15 Uhr, der Marktanteil lag bei sehr guten 17,8 Prozent.

Natürlich profitierte "Mario & Friends" auch vom starken Vorlauf: "Das Supertalent" brachte es ab 20:15 Uhr schließlich auf 1,44 Millionen junge Zuschauer und 18,0 Prozent. Insgesamt sahen sich 3,33 Millionen Menschen die Castingshow an, das Comedy-Format lag im Anschluss noch bei insgesamt 2,27 Millionen Zuschauern. Auch das ist ein sehr guter Wert und bescherte RTL 11,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

ProSieben und Sat.1 lieferten sich derweil ein enges Film-Duell um 20:15 Uhr. ProSieben erreichte mit dem Streifen "Why Him?" 710.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, Sat.1 kam mit "BFG - Big Friendly Giant" auf 690.000. 8,8 standen 8,7 Prozent Marktanteil gegenüber. Während ProSieben in Zielgruppe also knapp vorne lag, sah die Sache insgesamt schon ganz anders aus: Sat.1 erreichte mit seinem Film 1,90 Millionen Zuschauer, ProSieben blieb dagegen bei 990.000 hängen. Dieses Beispiel zeigt exemplarisch sehr anschaulich die Zuschauerstrukturen der beiden Sender. Sowohl ProSieben als auch Sat.1 lagen mit ihren Filmen in der Primetime übrigens noch hinter dem Ersten, das mit "Wer weiß denn sowas?" punktete.

Später am Abend überholte Sat.1 ProSieben dann auch in der Zielgruppe. Mit "Percy Jackson - Diebe im Olymp", dieser Film lief in der Vergangenheit auch schon oft bei ProSieben, erreichte man 9,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Die Gesamt-Reichweite lag bei 1,06 Millionen. ProSieben kam mit "Tropic Thunder" nur noch auf 480.000 Gesamtzuschauer und 6,2 Prozent in der Zielgruppe.

