Wenig Interesse an neuer Büchner-Doku bei Vox

In einer neuen, abendfüllenden Dokumentation hat sich Vox noch einmal mit dem vor einem Jahr verstorbenen Jens Büchner beschäftigt. Anders als vor einigen Monaten war das Interesse aber kaum mehr vorhanden, deutlich weniger als eine Million Menschen sahen zu.



24.11.2019 - 09:40 Uhr von Timo Niemeier 24.11.2019 - 09:40 Uhr

Als sich Vox im März dieses Jahres in einer Doku mit den letzten Tagen von Jens Büchner beschäftigte, war das Interesse riesig. Fast zwei Millionen Menschen sahen damals zu, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 12,0 Prozent (DWDL.de berichtete). Nun hat man sich in einer XXL-Doku am Samstagabend noch einmal mit dem ehemaligen Auswanderer und Dschungelcamper beschäftigt. In "Jens Büchner - Auf den Spuren eines Auswanderers" begleitete man seine Töchter aus erster Ehe, Jenny und Jessica. Sie gingen die Orte ab, an denen ihr Vater lebte und sie trafen Menschen, die für ihn von großer Bedeutung waren.

Das Interesse an der Doku hielt sich allerdings in Grenzen: Nur 700.000 Menschen schalteten die XXL-Betrachtung von Büchners Leben bei Vox ein, 360.000 kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag dann auch nur bei 5,6 Prozent und damit recht deutlich unter dem Senderschnitt von Vox.

Besser lief es für Vox tagsüber. Ein "Shopping Queen"-Marathon startete zwar noch verhalten, steigerte sich im Verlauf der Zeit aber bis auf 9,6 Prozent Marktanteil. Am Vorabend holte "Hundkatzemaus" mit 8,2 Prozent Marktanteil gute Quoten und auf den "Hundeprofi" war mit 9,2 Prozent ohnehin Verlass. Das ist auch der Grund, weshalb es Vox trotz der schwachen Primetime auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 6,8 Prozent brachte und damit sogar knapp vor Sat.1 (6,7 Prozent) lag.

Doch auch andere Sender hatten am Samstag um 20:15 Uhr Probleme: Bei Kabel Eins holte zwei alte "MacGyver"-Folgen nur 4,3 und 3,9 Prozent Marktanteil, "Lethal Weapon" fiel am späten Abend sogar noch auf 3,1 Prozent zurück. RTLzwei erreichte mit dem Film "Cliffhanger - Nur die Starken überleben" 810.000 Zuschauer, aber auch damit waren in der Zielgruppe nur 4,0 Prozent drin.

