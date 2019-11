"The Voice Senior" bleibt zum Staffel-Auftakt einstellig

© Sat.1

Die zweite Staffel von "The Voice Senior" konnte die starken Auftakt-Quoten des vergangenen Jahres nicht wiederholen und blieb unter der 10-Prozent-Marke. Am Vorabend setzte "Hochzeit auf den ersten Blick" seinen tollen Lauf fort



Am Sonntag startete Sat.1 in die zweite Staffel von "The Voice Senior" - und auch wenn die Quoten klar über dem Senderschnitt lagen, wird man sich noch ein bisschen mehr erhofft haben. So reichte es diesmal mit 1,07 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern nur für einen einstelligen Marktanteil von 9,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr hatte die Show zum Auftakt noch über 13 Prozent Marktanteil erzielen können - war dann allerdings im Lauf der Staffel ebenfalls unter die 10-Prozent-Marke gefallen, wofür man allerdings auch die etwas unglückliche Programmierung über den Jahreswechsel hinweg verantwortlich machte, die man in diesem Jahr mit dem früheren Starttermin vermeidet.

Mit "The Voice Senior" gelang es aber auch, für Sat.1-Verhältnisse überdurchschnittlich viele ältere vor den Bildschirm zu locken. 2,48 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, was 8,1 Prozent Marktanteil entsprach. Während bei den jüngeren Zuschauern die Reichweiten von "The Voice of Germany" klar unterboten, lag "The Voice Senior" hier nicht weit von der Staffel-Endphase des Originals entfernt.

Unglücklich war unterdessen, dass man im Anschluss nur noch ein Best-of der "Martina Hill Show" in petto hatte, das mit 6,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe völlig chancenlos blieb. Viel mehr Freude bereitet den Sat.1-Verantwortlichen da schon der Blick in den Vorabend, wo "Hochzeit auf den ersten Blick" weiterhin hervorragend läuft. Auch in dieser Woche reichte es wieder für hervorragende 14,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt hatten 2,24 Millionen Zuschauer eingeschaltet.

Vox leistete sich am Vorabend unterdessen diesmal Schwächen: "Unser Traum vom Haus" enttäuschte mit nur 4,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, erst "Hot oder Schrott" sorgte dann wieder für ordentliche 7,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. In der Primetime erreichte "Grill den Henssler" solide 7,5 Prozent Marktanteil und bleibt damit weiterhin deutlich unterden einstigen Bestwerten zurück. Noch im Frühjahr waren deutlich zweistellige Marktanteile die Regel gewesen.

