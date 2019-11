RTL stärkster "Tatort"-Verfolger, "Vermisst" enttäuscht

© MG RTL D / Markus Hertrich

RTL war mit "Fast & Furious 7" beim jungen Publikum der stärkste Verfolger des "Tatorts", der wieder mit insgesamt fast 10 Millionen Zuschauern brillierte. Das Comeback von "Vermisst" am Vorabend enttäuschte allerdings



25.11.2019 - 09:16 Uhr von Uwe Mantel 25.11.2019 - 09:16 Uhr

Sat.1 dominiert derzeit mit "Hochzeit auf den ersten Blick" den Sonntagvorabend beim jungen Publikum - dagegen kam RTL nun auch mit dem Auftakt der neuen Staffel von "Vermisst" nicht an. Auch wenn man dem Sendungstitel zufolge mit einem der "schwierigsten Fälle" anfing, musste sich "Vermisst" mit sehr mageren 9,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben. Immerhin sprach die Sendung jung und alt gleichermaßen an, denn beim Gesamtpublikum fiel der Marktanteil mit 10,0 Prozent RTL-untypisch sogar geringfügig höher aus. 2,99 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

Mit dem Primetime-Film "Fast & Furious 7" erreichte RTL insgesamt deutlich weniger Zuschauer - 2,39 Millionen waren es an der Zahl. Dafür sah es in der klassischen Zielgruppe ungleich besser aus: Mit 1,54 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern schwang sich RTL in dieser Altersgrupp zum stärksten "Tatort"-Verfolger aus. Zudem gelang es, den Marktanteil auch im Anschluss mit "Transporter - The Mission" bei starken 15,5 Prozent in der Zielgruppe zu halten.

Der diesmal aus Österreich stammende ARD-Krimi dominierte mit 19,4 Prozent Marktanteil auch bei den 14- bis 49-Jährigen aber klar das Feld. Besonders beeindruckend war dabei wieder die Reichweite beim Gesamtpublikum: 9,92 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, was 28,4 Prozent Marktanteil entsprach. Zum Vergleich: Die zweitmeistgesehene Primetime-Sendung war "Marie fängt Feuer", das im ZDF mit 4,08 Millionen Zuschauern nicht mal halb so viele erreichte.

Bei den jüngeren Zuschauern konnte nicht nur RTL gegen den "Tatort" punkten, auch ProSieben hielt sich gar nicht so schlecht. "Die Insel der besonderen Kinder" kam auf 11,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Am Vorabend lag neben Sat.1 übrigens auch ProSieben noch knapp vor "Vermisst": "Galileo" kam auf 9,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Zufrieden sein mit seinem Film-Abend kann man auch bei RTLzwei, wo "Unknown Identity" mit 6,2 Prozent Marktanteil klar über dem Senderschnitt lag. Kabel Eins erreichte sein anvisiertes Publikum mit "Unser Bahnhof" auch in der zweiten Woche nicht so recht und fiel im Vergleich zum Auftakt sogar noch leicht auf 3,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zurück.

