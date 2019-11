"Big Bang" knackt zum Finale die 20-Prozent-Marke

© CBS/Michael Yarish

Einen ganz großen Knall hat es zum Finale von "The Big Bang Theory" auf ProSieben zwar nicht gegeben, die Quoten waren aber dennoch sehr gut. Auch mit der Marathon-Programmierung in der Daytime fuhr man starke Quoten ein.



26.11.2019 - 09:04 Uhr von Timo Niemeier 26.11.2019 - 09:04 Uhr

Es ist tatsächlich passiert: ProSieben hat am Montagabend die letzten beiden neuen Folgen von "The Big Bang Theory" ausgestrahlt. Der letzte Auftritt der Nerds hat dann auch noch einmal viele Menschen vor den TV-Bildschirm gezogen: 1,90 Millionen Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen sich die vorletzte Episode um 20:15 Uhr, das Serienfinale erreichte danach 2,07 Millionen. Nach zunächst schon sehr guten 19,8 Prozent holte die Serie zum Abschluss starke 20,6 Prozent - beides waren neue Bestwerte für die Staffel.





"The Big Bang Theory" bescherte ProSieben damit den Tagessieg in der Zielgruppe, kein anderer Sender hatte mehr Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Die Gesamtreichweiten der beiden letzten Folgen lagen bei 2,71 und 2,94 Millionen. Auch das sind Höchstwerte für die letzte Staffel, doch schon im vergangenen Jahr erreichte man mit einer Ausgabe drei Millionen Zuschauer. Exorbitant hohe Reichweiten waren zum Finale also nicht drin.

Marktanteils-Trend: The Big Bang Theory





Als gute Entscheidung erwies es sich zudem, am Finaltag einen "Big Bang"-Marathon in der Daytime zu zeigen. Lag man am Vormittag mit einigen Folgen noch im einstelligen Bereich, kletterte man ab 9 Uhr über diese Marke. Den höchsten Marktanteil erzielte eine Folge um 10:22 Uhr, 18,7 Prozent wurden dort gemessen. Aber auch danach lag die Serie lange komfortabel im zweistelligen Bereich. Richtig stark präsentierte sich auch "taff", das es auf 16,6 Prozent Marktanteil brachte. Am späten Abend holte dann auch "Late Night Berlin" sehr gute Quoten: 12,3 Prozent Marktanteil standen auf der Uhr, 570.000 Zuschauer sahen, wie Frank Elstner Klaas Heufer-Umlauf überraschte.

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 12,3 Prozent war es ein erfolgreicher Tag für ProSieben, RTL war mit 14,1 Prozent aber noch ein Stück besser unterwegs. Trotz der starken Konkurrenz in der Primetime landete "Bauer sucht Frau" auch in dieser Woche bei sehr guten 19,1 Prozent. 1,80 Millionen junge Zuschauer schalteten ein, insgesamt lag die Reichweite bei 5,07 Millionen. "Extra" holte danach noch 17,7 Prozent und am Vorabend brachte es "GZSZ" auf 18,8 Prozent.

