ZDFneo: "Du & Ich - Unverbesserlich!?" startet verhalten

© ZDFneo/Brandnew Media

ZDFneo hat mit "Du & Ich - Unverbesserlich!?" ein neues Format am Vorabend gestartet, zum Auftakt war es aber noch kein großer Erfolg. Dafür lief es in der Primetime sehr gut - und der Tagessieg blieb außerdem in der Familie.



26.11.2019 - 09:46 Uhr von Timo Niemeier 26.11.2019 - 09:46 Uhr

Was macht eigentlich eine gute Beziehung aus? Dieser Frage geht ZDFneo inzwischen am Vorabend in seinem neuen Format "Du & Ich - Unverbesserlich!?" nach. In dem Format begleitet man mehrere Paare im Alltag, am Ende werden sie von anderen Paaren bewertet. Zum Auftakt war das aber noch nicht der große Straßenfeger: Nur 380.000 Menschen schalteten ein, "Bares für Rares" kam zuvor noch auf 520.000 Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag mit 1,6 Prozent bei knapp der Hälfte des Senderschnitts. Beim jungen Publikum wurden 1,4 Prozent gemessen.

Eine weitere "Bares für Rares"-Ausgabe steigerte sich im Anschluss immerhin auf 1,29 Millionen Zuschauer und holte 4,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Zwei "Inspector Barnaby"-Folgen steigerten sich in der Primetime sogar noch weiter auf 5,1 und 6,9 Prozent. Beide Episoden hatten jeweils knapp mehr als 1,60 Millionen Zuschauer. Dadurch erreichte ZDFneo am Montag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 3,6 Prozent und lag auf Augenhöhe mit Kabel Eins und deutlich vor RTLzwei.

Der Tagessieg blieb übrigens in der ZDF-Familie: Mit dem Krimi "Solo für Weiss - Für immer schweigen" unterhielt man beim Hauptsender 5,91 Millionen Zuschauer, das entsprach 18,4 Prozent Marktanteil. Im Ersten kam die Doku "Beuteland - Die Millionengeschäfte krimineller Clans" nur auf 3,24 Millionen Zuschauer und 9,9 Prozent. Interessant ist aber: In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag die ARD-Doku mit 8,0 Prozent vor dem ZDF-Krimi, der es auf 7,2 Prozent brachte. Der zweite "West of Liberty"-Film hielt am späten Abend im ZDF sein Publikum vom Sonntag: Nach 2,08 waren jetzt noch 2,05 Millionen Menschen mit dabei, der Marktanteil lag bei 11,3 Prozent. Online zeigt das ZDF eine sechsteilige internationale Version des Agententhrillers.

Im Ersten erreichte "Wer weiß denn sowas?" am Vorabend 3,95 Millionen Zuschauer und damit die höchste Reichweite der laufenden Staffel. Der Marktanteil lag bei starken 19,5 Prozent und auch beim jungen Publikum lief es mit 9,0 Prozent sehr gut. Im Anschluss an die Quizshow kam "Morden im Norden" auf 3,30 Millionen Zuschauer, das ist ein Allzeit-Bestwert für die Serie. Sehr gute 12,9 Prozent wurden gemessen.

Teilen