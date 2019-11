"Sing meinen Song"-Weihnachtsspecial im Aufwind

© TVNow

Vox hat steigende Quoten mit der "Sing meinen Song"-Weihnachtsparty verzeichnen können, im Vergleich zu 2018 ging es spürbar nach oben. Dafür enttäuschten die Country Music Awards im Anschluss auf ganzer Linie.



27.11.2019 - 09:24 Uhr von Timo Niemeier 27.11.2019 - 09:24 Uhr

Bei Vox stand der Dienstagabend in dieser Woche ganz im Zeichen der Musik. So hat man um 20:15 Uhr zunächst das Weihnachtsspecial von "Sing meinen Song" ausgestrahlt - und anders als vor einem Jahr kann man damit nun auch zufrieden sein. 1,42 Millionen Menschen schalteten ein, das waren 300.000 mehr als im vergangenen Jahr. Das ließ auch den Marktanteil in der Zielgruppe auf 7,5 Prozent steigen, 2018 wurden nur 5,7 Prozent gemessen - übrigens der bis heute niedrigste Wert für das Musik-Format.

Steil bergab ging es für den Sender dann aber ab 22:15 Uhr: Mit den Country Music Awards konnte man nämlich nur ein recht kleines Publikum begeistern. Lediglich 530.000 Menschen sahen sich die Preisverleihung an, der Marktanteil in der Zielgruppe sank auf 3,7 Prozent. Die Probleme: Die Auszeichnung und das Genre sind in Deutschland, anders als in den USA, recht unbekannt. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Verleihung schon rund zwei Wochen zurückliegt - Überraschungen bot die Übertragung bei Vox also nicht mehr.

Recht zufrieden sein kann man auch bei RTLzwei, wo sich die neue Doku-Reihe "Deutschland - Deine Schulden" in Woche zwei stabil bei 1,03 Millionen Zuschauern hielt. 540.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen und sorgten in dieser Altersklasse für 6,2 Prozent. Eine "Hartz und herzlich"-Wiederholung brachte es am späten Abend noch auf etwas bessere 8,4 Prozent. Weil man aber am Nachmittag nach wie vor große Probleme hat, "Die Wache Hamburg" schaffte nicht mal 2,0 Prozent Marktanteil, landete RTLzwei am Dienstag bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 5,5 Prozent. Auch Vox kann mit seinen 6,8 Prozent nicht wirklich zufrieden sein.

