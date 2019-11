Nanu? Sat.1 gewinnt mit "Navy CIS" die Primetime

© CBS

Die Quoten von "Navy CIS" kannten in der Vergangenheit eigentlich nur eine Richtung: abwärts. In dieser Woche lief es aber überraschend gut wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr. Mit einem zweistelligen Marktanteil lag Sat.1 sogar in der Primetime vorn.



27.11.2019 - 09:49 Uhr von Timo Niemeier 27.11.2019 - 09:49 Uhr

Die aktuelle Staffel von "Navy CIS" kommt im Sat.1-Programm auf durchschnittlich etwas mehr als acht Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. Zweistellige Werte waren überhaupt noch nicht drin, insofern ist diese Woche etwas besonderes: Mit 910.000 Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren erreichte die Serie nicht nur 10,1 Prozent Marktanteil und den höchsten Marktanteil seit mehr als einem Jahr, Sat.1 gewann damit auch die Primetime. Kein anderer Sender hatte am Dienstag mehr junge Zuschauer nach 20:15 Uhr.

Und auch insgesamt stellte "Navy CIS" einen neuen Staffelbestwert auf: 2,38 Millionen Menschen sahen sich die neueste Folge der Serie an. Damit lag man nicht nur vor allen anderen Privatsendern in der Primetime, auch "ZDFzeit" konnte man damit hinter sich lassen. Beim Gesamtpublikum holte man "Navy CIS" gute 7,8 Prozent Marktanteil. Die nachfolgenden Serien konnten das gute Niveau dann allerdings nicht halten: "Navy CIS: L.A." fiel auf 1,92 Millionen Gesamtzuschauer und 8,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zurück. "Hawaii Five-0" fuhr danach sogar nur noch 6,8 Prozent ein. Und so blieb Sat.1 dann doch wieder bei einem recht enttäuschenden Tagesmarktanteil in Höhe von nur 7,6 Prozent hängen - große Probleme macht auch nach wie vor der Vorabend. Während Sat.1 sich in der Primetime an die Spitze des jungen Publikums setzte, machte Das Erste insgesamt das Rennen. "In aller Freundschaft" erreichte 5,05 Millionen Menschen, "Tierärztin Dr. Mertens" erreichte davor 4,72 Millionen Zuschauer. Mit 16,9 und 15,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kann der Sender sehr zufrieden sein. Überhaupt nicht funktioniert hat dann aber der Versuch, "Bauerfeind - Die Show zur Frau" im Hauptprogramm zu testen. Mit nur 980.000 Zuschauern erreichte Das Erste ab 22:45 Uhr schlechte 6,2 Prozent. Und auch beim jungen Publikum lief es mit 4,2 Prozent nicht gut. Das ZDF erreichte zur besten Sendezeit mit "ZDFzeit: Killerkeime" nur 2,22 Millionen Zuschauer und musste sich damit sogar ZDFneo geschlagen geben, das mit "Kommissarin Heller" 2,61 Millionen Menschen vor den TV-Geräten versammelte. 7,3 Prozent beim Hauptsender standen hier 8,6 Prozent beim Spartenkanal gegenüber. Auch "Frontal 21" enttäuschte danach mit nur 6,9 Prozent, erst das "heute-journal" brachte das ZDF wieder auf Kurs: 3,39 Millionen Menschen sorgten hier für 12,6 Prozent.

Teilen