"Hartz und herzlich" saniert RTLzwei-Nachmittag

Um 16 Uhr ist bei RTLzwei zuletzt wenig zusammengelaufen. Seit knapp zwei Wochen zeigt man dort tägliche Ausgaben von "Hartz und herzlich" und fährt damit richtig gut. Vox dagegen hat mit seinem neuen Format "Salonfähig" Probleme.



22.01.2020 - 09:08 Uhr von Timo Niemeier 22.01.2020 - 09:08 Uhr

"Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" hat den 16-Uhr-Slot im Nachmittagsprogramm von RTLzwei in Rekordzeit saniert. Seit dem 6. Januar zeigt der Sender neue Ausgaben der Doku-Reihe und fährt seitdem durch die Bank weg gut mit dieser Entscheidung. Am Dienstag sahen 500.000 Menschen zu, in der werberelevanten Zielgruppe lag der Marktanteil bei 7,5 Prozent. Zwischenzeitlich kratzte das Format in der vergangenen Woche schon einmal an zweistelligen Werten.

Dort, wo bei RTLzwei im vergangenen Jahr fast nichts funktionierte, sieht es plötzlich also recht gut aus. In der Primetime schwächelte "Hartz und herzlich" am Dienstag aber und erreichte nur 860.000 Zuschauer und 5,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Die beiden Vorabend-Soaps liegen zwar ebenfalls über dem Senderschnitt, schleppten sich aber schwer ins neue Jahr. Im Schnitt kommt "Köln 50667" seit Jahresbeginn auf rund 6,4 Prozent, am Dienstag waren immerhin 7,9 Prozent drin. "Berlin - Tag & Nacht" kommt bislang auf rund 6,2 Prozent, am Dienstag waren es 6,7 Prozent. Beide Formate liegen derzeit auch deutlich hinter den Werten aus 2019.

Probleme um 16 Uhr hat derzeit Vox, wo seit Beginn der Woche die neue Beauty-Competition "Salonfähig - Wer macht schöner?" läuft. Schon am Montag waren nur 5,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe drin, am Dienstag fiel dieser Wert auf 4,7 Prozent. Lediglich 320.000 Menschen interessierten sich für die neueste Ausgabe. "Shopping Queen" kam davor noch auf 430.000 Zuschauer und 5,5 Prozent - ebenfalls keine guten Werte. Ab 17 Uhr drehte Vox dann aber auf: "Zwischen Tüll und Tränen" steigerte sich auf 7,6 Prozent, "First Dates" und "Das perfekte Dinner" lagen bei 8,1 und 8,2 Prozent.

Sehr gut präsentierte sich am Dienstag RTL in der Daytime. Schon "Guten Morgen Deutschland" erzielte mit 15,2 Prozent einen starken Wert und lag damit vor dem "Frühstücksfernsehen" (12,2 Prozent) von Sat.1. "Punkt 12" aus dem Ausweich-Studio in Berlin erreichte sogar 20,1 Prozent, etwas mehr als eine Million Menschen sahen zu. Und auch danach lagen alle Formate, bis auf "Herz über Kopf", bei zweistelligen Marktanteilen.

ProSieben kam mit seinen US-Sitcoms zunächst schwer in den Tag, ab 14 Uhr waren dann aber dank "Two and a Half Men" überwiegend Marktanteile von mehr als zehn Prozent drin. "The Big Bang Theory" brachte es zwischenzeitlich auf 17,6 Prozent und schob damit auch "taff" an, das 760.000 Zuschauer unterhielt und bei sehr guten 15,4 Prozent Marktanteil lag.

