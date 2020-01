"DSDS" und Dschungel bilden unschlagbares Doppel

© TVNow / Stefan Gregorowius

Mit dem Dschungelcamp kratzte RTL am Dienstag erneut an der Marke von 40 Prozent Marktanteil, in der Primetime holte "DSDS" fast 20 Prozent. Sat.1 und Vox schlugen sich dagegen recht gut, ProSieben hatte Probleme.



22.01.2020 - 09:40 Uhr von Timo Niemeier 22.01.2020 - 09:40 Uhr

Zum Auftakt in die aktuelle Staffel hat "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mehr als 40 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe geholt, an diesem Dienstag kratzte die Show erneut an dieser Marke. 2,22 Millionen Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren bescherten RTL 39,5 Prozent Marktanteil und natürlich den Tagessieg in der Zielgruppe. Insgesamt lief es mit 4,84 Millionen Zuschauern ebenfalls rund, hier waren 26,4 Prozent drin.

Auch in der Primetime war RTL bereits stark unterwegs. "DSDS" unterhielt ab 20:15 Uhr durchschnittlich 1,75 Millionen Werberelevante, damit waren 19,5 Prozent Marktanteil drin. Insgesamt lag die Reichweite bei 3,59 Millionen. Nach dem Dschungel erzielte das "Nachtjournal" noch starke 27,2 Prozent in der Zielgruppe.

RTL hielt damit die Konkurrenz auf Abstand, Sat.1 schlug sich mit seinen US-Serien aber noch recht gut. "Navy CIS" unterhielt zur besten Sendezeit 2,61 Millionen Zuschauer, 970.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 10,4 Prozent. "Navy CIS: L.A." erreichte danach noch 2,28 Millionen Gesamtzuschauer und 9,4 Prozent beim jungen Publikum. "Hawaii Five-0" schlug sich gegen den Dschungel mit 7,9 Prozent immerhin recht ordentlich.

Auch Vox holte zunächst mit einer Ausgabe von "Hot oder Schrott" gute Quoten und erzielte damit 8,0 Prozent Marktanteil, 1,22 Millionen Menschen sahen zu. Zwei gegen das Dschungelcamp gezeigte Folgen erreichten danach 6,3 und 7,1 Prozent. "Galileo Big Pictures" hatte bei ProSieben dagegen schon zu Beginn des Abends Probleme und erreichte nur 6,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Ein Re-Run fiel danach sogar noch auf 5,2 Prozent zurück.

