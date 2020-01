ProSieben, Sat.1 und RTLzwei erleben Horror-Tag

© DWDL.de

Gegen Wintersport, Bundesliga, DSDS und Dschungel ist am Samstag für viele andere Sender nicht viel zu holen gewesen. Allen voran ProSieben, Sat.1 und RTLzwei hatten unter den starken Konkurrenz zu leiden. Sie alle hatten sogar weniger Zuschauer als der MDR.



ProSieben hat am Samstag einen schwachen Tagesmarktanteil in Höhe von 6,7 Prozent eingefahren und lag damit nur knapp vor Vox (6,6 Prozent). Der Sender schwächelte allen voran in der Primetime, wo der Film "Casino Undercover" nur 720.000 Menschen zum Einschalten brachte, in der Zielgruppe waren damit nur 6,2 Prozent Marktanteil drin. "Die Jones - Spione von nebenan" rutschte gegen das Dschungel-Finale bei RTL sogar auf 5,3 Prozent ab.

Doch auch tagsüber waren meist nur einstellige Werte drin, auch "Galileo" erzielte am Vorabend lediglich 6,3 Prozent. Für ProSieben war es damit ein extrem schlechter Tag, wenngleich man immer noch deutlich (!) vor Sat.1 lag, das es am Samstag nur auf 5,5 Prozent Tagesmarktanteil brachte. Das ist vor allem deshalb überraschend, weil "Ice Age 4" in der Primetime fast zwei Millionen Zuschauer hatte und Sat.1 damit 10,5 Prozent Marktanteil bescherte.

Das war für Sat.1 aber schon der einzige Erfolg. Im Anschluss ging es für "Ein Chef zum Verlieben" auf 5,6 Prozent Marktanteil zurück und am Vorabend war es mal wieder das Drittsendelizenz-Magazin "Grenzenlos", das Sat.1 die Quotencharts verhagelte. Die Sendung erreichte nur 3,3 Prozent Marktanteil. Doch auch sonst blieben die Sat.1-Sendungen meist im tief einstelligen Bereich hängen, eine Wiederholung von "Das große Promibacken" etwa holte nur 4,0 Prozent Marktanteil.

RTLzwei ist am Samstag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 3,6 Prozent der mit Abstand schwächste große Sender gewesen. "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" unterhielt in der Primetime nur 610.000 Menschen, 270.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 3,2 Prozent. "Bean - Der ultimative Katastrophenfilm" war danach nur noch zu 2,4 Prozent gut. Aber auch eine "Armes Deutschland"-Wiederholung landete am Vorabend bei nur 4,4 Prozent und damit unter dem Senderschnitt. In Summe war es ein Tag zum Vergessen für Andreas Bartl und seine Crew in Grünwald.

Bei Vox erreichte "Hangover 2" in der Primetime immerhin 7,2 Prozent. Und auch wenn "Medical Detectives" diesen Wert im Anschluss mehr als halbierte, erreichte man immerhin noch die oben bereits erwähnten 6,6 Prozent Tagesmarktanteil. Schadensbegrenzung betrieb vor allem der Vorabend: "Hundkatzemaus" und "Harte Hunde" erreichten hier 8,0 und 8,9 Prozent Marktanteil.

Im Vergleich zu den genannten Privatsendern lief es für den MDR am Samstag in der Primetime glänzend. "Die große Schlager-Überraschung zum Abschied", produziert von Jürgens TV, mit Florian Silbereisen erreichte dort bundesweit 2,46 Millionen Zuschauer - für ein Drittes Programm ist das eine extrem hohe Reichweite. Der nationale Marktanteil lag dementsprechend bei starken 8,5 Prozent. Der MDR hatte damit in der Primetime unter anderem mehr Zuschauer als Sat.1, ProSieben, Vox und RTLzwei. Im MDR-Sendegebiet erzielte die Show sogar 18,5 Prozent Marktanteil.

