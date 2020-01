"Ding des Jahres" startet schwächer, "Bachelor" obenauf

© ProSieben

Nach dem misslungenen Staffelauftakt für "Schlag den Besten" meldete sich bei ProSieben am Mittwoch auch "Das Ding des Jahres" mit deutlich schwächeren Quoten als gewohnt zurück. Vorneweg marschiert weiterhin der "Bachelor"



30.01.2020 - 08:52 Uhr von Uwe Mantel 30.01.2020 - 08:52 Uhr

Nach dem Ende des Dschungelcamps wollte ProSieben in dieser Woche richtig durchstarten - doch so richtig will das Show-Feuerwerk in dieser Woche bislang nicht zünden. Nachdem am Dienstag "Schlag den Besten" mit nur 7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen durchgefallen war, sah es für "Das Ding des Jahres", das ebenfalls seinen Sendeplatz wechseln musste, zwar schon ein ganzes Stück besser aus - doch auch hier wurden die Quoten aus dem Vorjahr doch deutlich unterboten.

So schalteten diesmal 1,29 Millionen Zuschauer die erste neue Folge ein, im vergangenen Jahr hatten im Schnitt noch gut eineinhalb Millionen Zuschauer die Staffel verfolgt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verpasste den Sprung über die 10-Prozent-Marke und blieb bei 9,9 Prozent hängen. Einen einstelligen Marktanteil gab es für das Format bislang nur bei einem Ausrutscher während der ersten Staffel. Noch schlechter erging es im Schlepptau "Big Brains - Geniale Erfindungen": Mit nur 7,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen landete das neue Format klar unter dem Senderschnitt. Nur 620.000 Zuschauer konnte ProSieben nach 23 Uhr vor dem Fernseher halten.

ProSieben musste am Mittwochabend damit RTL deutlich den Vortritt lassen. Bei der Kölner Konkurrenz musste "Der Bachelor" zwar die bislang schwächste Quote dieser Staffel hinnehmen - wenn man bedenkt, dass in den letzten Wochen noch der Dschungel im Anschluss lief, ist der minimale Rückgang auf 17,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber sehr überschaubar. 2,49 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, was 8,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Im Anschluss machte auch "Stern TV" seine Sache gut: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 14,0 Prozent. 1,61 Millionen Zuschauer waren am späteren Abend insgesamt noch dabei.

Marktanteils-Trend: Der Bachelor



Den Tagessieg sicherte sich RTL übrigens bereits am Vorabend, wo "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" derzeit einen hervorragenden Lauf hat. Am Mittwoch lag der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe bei stolzen 21,2 Prozent. Der Januar könnte für die Daily-Soap der Marktanteils-stärkste Monat seit Juli vergangenen Jahres werden. Auch "Alles was zählt" lief mit 16,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erneut sehr gut.

