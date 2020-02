"heute-show" beim Comeback noch nicht in Bestform

© ZDF

Mit 3,89 Millionen Zuschauern war die "heute-show" zur Rückkehr nach der Winterpause zwar erneut eine Bank - doch beim jüngeren Publikum wurde der geringste Marktanteil dieser Staffel gemessen.



01.02.2020 - 09:07 Uhr von Uwe Mantel 01.02.2020 - 09:07 Uhr

Nach einer gut eineinhalb-monatigen Winterpause meldete sich am Freitagabend die "heute-show" im ZDF im Programm zurück. So ganz hat sich die Freitagabend-Routine insbesondere beim jüngeren Publikum aber wohl noch nicht eingestellt: 750.000 14- bis 49-jährige Zuschauer bescherten der Satire-Show zwar einen weit über dem ZDF-Senderschnitt liegenden Marktanteil von 11,0 Prozent in dieser Altersgruppe - das war allerdings zugleich der schwächste Wert der gesamten Staffel. Im Schnitt erreichte die "heute-show" im Herbst 13,7 Prozent. Angesichts von 3,89 Millionen Zuschauern und 16,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum gibt's fürs ZDF aber freilich dennoch eigentlich keinen Grund zur Klage.

Zumal das ZDF auch mit seinen Krimiserien in der Primetime wieder klar die Nase vorn hatte. "Der Staatsanwalt" ermittelte vor 5,21 Millionen Zuschauern, was 17,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach, im Anschluss war die "SOKO Leipzig" vor 4,71 Millionen Zuschauern im Einsatz. Auch das reichte noch für einen starken Marktanteil von 15,7 Prozent. Beim jüngeren Publikum fielen die Marktanteile wie üblich erheblich geringer aus, 7,5 und 7,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen können sich aber dennoch sehen lassen.

Das Erste zog mit dem Film "Die Inselärztin - Die Mutprobe" zwar den Kürzeren, muss aber dennoch nicht unzufrieden sein: 4,16 Millionen Zuschauer sorgten trotzdem für einen über Senderschnitt liegenden Marktanteil von 13,6 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,1 Prozent Marktanteil erreicht. Die "Tatort"-Wiederholung am späteren Abend musste sich dann allerdings mit 2,11 Millionen Zuschauern und 9,7 Prozent Marktanteil zufrieden geben. Das anlässlich des Brexits eingeschobene "Tagesthemen Extra" verfolgten um Mitternacht herum noch 1,39 Millionen Zuschauer. 9,9 Prozent betrug hier der Marktanteil.

Richtig gut sah es für Das Erste unterdessen wieder am Vorabend aus: "Wer weiß denn sowas?" überzeugte 3,74 Millionen Zuschauern und herausragenden 19,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,4 Prozent erreicht. Das "Quizduell" verfolgten im Anschluss noch 2,68 Millionen Zuschauer, was 11,2 Prozent Marktanteil entsprach.

