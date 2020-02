Skandal-Reihe meldet sich mit starken Quoten zurück

© Tele 5

Tele 5 startete am Freitagabend die dritte Staffel seiner Film-Reihe "Skandal" über Filme, die zu ihrer Zeit aneckten. "Nymphomaniac: Vol. 1" sorgte schommal für sehr gute Quoten. Im Anschluss war das wöchentlich wiederholte "Bang Boom Bang" ein Hit



01.02.2020 - 09:25 Uhr von Uwe Mantel 01.02.2020 - 09:25 Uhr

Der Freitagabend ließ sich für Tele 5 zunächst noch verhalten an. Der Film "Das Ende - Assault on Precinct 13" kam mit 260.000 Zuschauern nicht über Marktanteile von 0,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Danach startete dann aber die Filmreihe "Skandal", in der Oskar Roehler Filme präsentiert, die einst Skandale ausgelöst hatten, mit sehr guten Quoten in ihre dritte Staffel. "Nymphomaniac: Vol. 1" trumpfte ab 22:19 Uhr mit hervorragenden 2,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf. Insgesamt hatten 310.000 Zuschauer eingeschaltet, was auch beim Gesamtpublikum für starke 2,1 Prozent Marktanteil reichte.

Ab 1:17 Uhr lief dann der Klassiker "Bang Boom Bang" - so wie seit Ende August an jedem Freitagabend. Und das mit erstaunlich großem Erfolg: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zog sogar noch weiter auf nun 3,2 Prozent an. 90.000 Zuschauer waren zu nächtlicher Stunde im Schnitt noch vor dem Fernseher mit dabei. Auch das trug dazu bei, dass sich Tele 5 am Freitag über einen starken Tagesmarktanteil von 1,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen freuen konnte.

Größter unter den kleineren Sendern war aber wieder Nitro, das einen starken Tagesmarktanteil von 2,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Der Sender punktete dabei schon am Vorabend, wo "M.A.S.H." bis zu 3,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erreichte. Die Primetime ließ sich zunächst noch solide an, vor allem zu später Stunde ging's dann aber deutlich nach oben. "Medical Detectives" erreichte ab 22:56 Uhr bereits 3,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ab kurz vor MItternacht dann sogar 5,3 Prozent. Auch "The First 48" konnte dieses sehr starke Quotenniveau mit 5,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen halten.

