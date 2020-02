"Die Geissens" melden sich mit guten Quoten zurück

© RTLzwei

Zuletzt schwächelten sie etwas, nun haben sich "Die Geissens" aber erfolgreich bei RTLzwei zurückgemeldet. Die Millionärsfamilie lag auch auf Anhieb vor Vox. Bei ntv hatte der neue Talk mit Micky Beisenherz in der Primetime wie erwartet noch einige Probleme.



RTLzwei hat mit zwei neuen Folgen der "Geissens" gute Quoten am Montagabend erzielt. 6,8 und 7,5 Prozent erzielte die Millionärsfamilie für den Sender - damit lag die Dokusoap recht deutlich über dem Senderschnitt von RTLzwei. Während die erste Folgen noch auf eine Reichweite von einer Million kam, sahen im Anschluss 1,07 Millionen Menschen zu. Eine "Wollny"-Wiederholung konnte da nicht mithalten und erreichte im Anschluss nur 5,3 Prozent.

In der Primetime lag RTLzwei mit den "Geissens" jedenfalls vor Vox, wo die neue Staffel "Wir sind klein und ihr seid alt" startete. Mit 560.000 jungen Zuschauern waren in der Zielgruppe aber nur 6,6 Prozent Marktanteil drin. Insgesamt erreichte das Format 1,13 Millionen Zuschauer und damit etwas mehr als die Konkurrenz bei RTLzwei. Zwei Folgen "Richtig (v)erzogen - wir erziehen anders" fielen danach auf 4,8 und 3,0 Prozent Marktanteil zurück.

Neues gab es am Montag aber nicht nur bei RTLzwei und Vox, sondern auch bei ntv. Dort startete um 20:15 Uhr mit "#timeline" ein neues Format mit Micky Beisenherz - der Start verlief allerdings noch etwas schleppend. 110.000 Menschen schalteten ein, das führte beim Gesamtpublikum zu 0,3 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum waren 0,5 Prozent drin. Bei der späteren Wiederholung konnte ntv dann aber noch einige weitere Zuschauer einsammeln, sodass es die erste Folge auf insgesamt 210.000 Zuschauer am ersten Abend brachte. Bei der späteren Wiederholung wurden beim Gesamtpublikum auch schon bessere 0,9 Prozent gemessen, damit lag "#timeline" in der Nähe des Senderschnitts. Besonders erfolgreich war "#timeline" bei den 30 bis 39-Jährigen. Hier erreichte die Sendung um 20:15 Uhr einen Marktanteil von 1,3 Prozent.

