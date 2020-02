"Bachelor" rutscht gegen Fußball auf Tiefstwert ab

© TVNow

Gegen den DFB-Pokal im Gegenprogramm hatte "Der Bachelor" bei RTL große Probleme, es lief so schlecht wie noch nie in der Geschichte des Formats. Doch auch "Das Ding des Jahres" bei ProSieben musste nach dem enttäuschenden Start in der Vorwoche noch Zuschauer abgeben.



06.02.2020 - 09:10 Uhr von Timo Niemeier 06.02.2020 - 09:10 Uhr

Der aktuelle "Bachelor" sorgt schon seit einiger Zeit in schöner Regelmäßigkeit für Schlagzeilen - aufgrund seiner kriminellen Vergangenheit sind diese meist aber nicht sonderlich positiv. Den Quoten hat das bislang nicht geschadet, "Der Bachelor" lag wie immer weit über den RTL-Normalwerten. In dieser Woche nun folgte ein überraschend starker Einbruch, mit dem DFB-Pokalspiel der Bayern hatte die Kuppelsendung aber auch besonders starke Konkurrenz.

Dennoch wird man in Köln heute einigermaßen enttäuscht sein. Nur noch 2,14 Millionen Menschen sahen am Mittwochabend die neueste Ausgabe, weniger Zuschauer hatte "Der Bachelor" in den vergangenen Jahren nie. Eine Woche zuvor sahen noch rund 350.000 Menschen mehr zu. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 12,3 Prozent so schlecht aus wie noch nie in der Geschichte des Formats. 1,15 Millionen Zuschauer kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Zum Vergleich: Der Tiefstwert der vergangenen Staffel lag bei 14,3 Prozent.

Durch den deutlich schwächeren Vorlauf tat sich auch "Stern TV" am späten Abend schwerer als sonst. Nur 1,31 Millionen Menschen sahen zu. Mit 9,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lief es so schlecht wie seit August 2018 nicht mehr. Doch RTL war nicht der einzige Sender, der am Mittwoch Probleme hatte. Bei ProSieben etwa musste "Das Ding des Jahres" nach dem enttäuschenden Start in der Vorwoche noch Zuschauer abgeben. 1,21 Millionen Zuschauer sind die niedrigste Reichweite, die das Format jemals geholt hat. Genau diese 1,21 Millionen Zuschauer hatte zuvor übrigens auch "Galileo". Während es beim Wissensmagazin noch zu 12,1 Prozent Marktanteil reichte, waren für die Erfindershow nur 9,1 Prozent drin - auch das ist ein neuer Tiefstwert in der Geschichte der Show.

RTL und ProSieben taten sich damit deutlich schwerer als sonst, die Formate waren aber noch längst keine Vollflops. Ein solcher war schon eher in Sat.1 zu finden: Die Rankingshow "111 verrückte Familien" erreichte beim jungen Publikum nur sehr schwache 6,2 Prozent Marktanteil, 1,27 Millionen Menschen sahen zu. Damit lag man in der Zielgruppe noch hinter RTLzwei, wo "Die Wollnys" auf 6,8 Prozent Marktanteil kamen.

