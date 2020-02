Großes Interesse an News zu Ereignissen in Thüringen

© Screenshot Das Erste

Die Wahl eines FDP-Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD ist am Mittwoch eine Überraschung gewesen, viele Menschen informierten sich in den Nachrichtensendungen und Spezials der großen Sender. In der Sparte profitierte vor allem Phoenix.



06.02.2020 - 10:06 Uhr von Timo Niemeier 06.02.2020 - 10:06 Uhr

Welche Auswirkungen genau der 5. Februar 2020 auf Deutschland und die Politik in diesem Land haben wird, muss sich erst noch zeigen. Fest steht: Die überraschende Wahl von FDP-Politiker Thomas Kemmerich, dessen Partei bei der Landtagswahl nur knapp den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde schaffte, zum Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD sorgt für Aufregung weit über die Landesgrenzen Thüringens hinaus. Daher nahmen am Mittwoch sowohl ARD als auch ZDF Sondersendungen ins Programm.

Diese Sondersendungen waren auch sehr gefragt: Der "Brennpunkt" im Ersten hatte beispielsweise 6,01 Millionen Zuschauer und damit mehr als die "Tagesschau", die es zuvor noch auf 5,35 Millionen Zuschauer brachte. Der Gesamt-Marktanteil lag bei 19,4 Prozent und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag der "Brennpunkt" mit 14,4 Prozent weit über dem Senderschnitt. Das "ZDF Spezial" am Vorabend erreichte 3,94 Millionen Zuschauer und 15,0 Prozent, die "heute"-Nachrichten hatten das Thema zuvor natürlich auch auf der Agenda, hier sahen sogar mehr als viereinhalb Millionen Menschen zu.

Und auch "RTL Aktuell" war stark unterwegs, wenngleich kein Anstieg im Vergleich zu anderen Ausgaben der Nachrichtensendung festzustellen ist. 3,34 Millionen Zuschauer und 14,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sind für RTL aber richtige gute Werte. In der für den Sender wichtigen jungen Zielgruppe lief es mit 19,0 Prozent zudem sehr gut.

Bei den Spartensendern war es vor allem Phoenix, das von den Ereignissen in Thüringen profitierte und gute Quoten erzielte. Als man zur Mittagszeit den dritten Wahlgang übertrug, sahen im Schnitt 150.000 Menschen zu. Das entsprach 1,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Zum Vergleich: Normalerweise kommt Phoenix auf rund ein Prozent. Und auch fast alle anderen Sendungen und Strecken, die sich mit Thüringen befassten, lagen über dem Senderschnitt. Am späten Abend kam die "phoenix Runde" noch auf 310.000 Zuschauer, damit wurden 1,3 Prozent gemessen.

Mit einem Tagesmarktanteil (+3) in Höhe von 1,2 Prozent ist Phoenix auch der erfolgreichste News-Sender am Mittwoch gewesen, ntv erreichte 1,0 und Welt 0,9 Prozent. Bei ntv erreichte beispielsweise eine etwas längere Strecke zur Mittagszeit, als das Ergebnis der Wahl feststand, 130.000 Zuschauer und 1,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Beim jungen Publikum lief es mit 0,8 Prozent nicht ganz so rund. Welt punktete zur gleichen Zeit bei der Verkündung des Ergebnisses bei den 14- bis 49-Jährigen mit 1,3 Prozent, hatte insgesamt aber nur 55.000 Zuschauer. Bei ntv waren danach noch teilweise mehr als 2,0 Prozent beim Gesamtpublikum drin, am Ende lag man aber trotzdem hinter Phoenix.

Sehr erfolgreich am späten Abend war übrigens auch "Markus Lanz" im ZDF. Dort war neben Friedrich Merz auch Martin Schulz zu Gast und natürlich ging es ausschließlich um Thüringen und die Auswirkungen. 1,91 Millionen Menschen sahen zu, damit konnte "Markus Lanz" sogar die Reichweite des Vorprogramms deutlich steigern. Der Marktanteil lag bei sehr guten 18,4 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen waren immerhin noch 7,7 Prozent drin.

Teilen