Lebenszeichen vom Sat.1-Vorabend: Stark wie lange nicht

Eigentlich liegen bei Sat.1 am Vorabend derzeit alle Hoffnungen auf dem Start von "Big Brother" in der vergangenen Woche. Doch schon am Donnerstag gab's ein Lebenszeichen mit überraschend guten Quoten.



07.02.2020

Ab der kommenden Woche soll am Sat.1-Vorabend, der größten Dauerbaustelle des Senders, alles besser werden. Dann läuft für 100 Tage die Neuauflage von "Big Brother". Doch schon vor dem Start des Hoffnungsträgers sah es am Donnerstag plötzlich so gut aus wie schon lange nicht mehr. Insbesondere "Auf Streife - Die Spezialisten" erstaunte um 18 Uhr mit einem Marktanteil von 8,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das war der beste Wert für Sat.1 auf diesem Sendeplatz seit Mitte 2018. 1,08 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

Davon profitierte im Anschluss auch "Genial daneben - Das Quiz", das das Quotenniveau zwar nicht halten konnte, mit 6,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber zumindest die beste Quote seit Oktober vergangenen Jahres einfuhr. Die Reichweite lag hier bei insgesamt 1,23 Millionen Zuschauern. Auch die "Sat.1 Nachrichten" erwischten danach mit 7,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einen starken Tag.

Noch mehr erfreuliche Nachrichten: In der Primetime sah es für Sat.1 ebenfalls gar nicht so schlecht aus: Der Film "Man lernt nie aus" erzielte mit 8,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls sehr ordentliche Werte klar über dem Senderschnitt. 1,39 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. "Das Schwergewicht" kam danach auf 7,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Das eigentliche Quotenhighlight des Tages lief aber schon am Morgen, wo das "Frühstücksfernsehen" mal wieder hervorragende 16,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Nach dem "Frühstücksfernsehen" gelang dann keiner einzigen Sat.1-Sendung mehr ein zweistelliger Marktanteil. Auch wenn es also ein insgesamt erfreulicher Donnerstag war: Mehr als 8,4 Prozent Tagesmarktanteil waren in der klassischen Zielgruppe trotzdem nicht zu holen.

