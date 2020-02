Staffel-Bestwert: "Harte Hunde" trotzt der Bundesliga

© Vox

Mit seinem tierischen Samstagvorabend hält sich Vox Woche für Woche sehr wacker gegen die Bundesliga-Konkurrenz - in dieser Woche waren die Quoten sogar zweistellig. Kaum Fans fand RTLzwei hingegen für seine "Aprés Ski Hits".



09.02.2020 - 09:50 Uhr von Uwe Mantel 09.02.2020 - 09:50 Uhr

Am Samstag ging die fünfte Staffel von "Harte Hunde - Ralf Seeger greift ein" zu Ende. Und auch in diesem Jahr erzielte die Tierschutz-Doku im Schnitt wieder hervorragende 8,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, was um so bemerkenswerter ist, weil der Sendeplatz am Samstagvorabend in Konkurrenz zu "Sportschau" im Ersten und "Topspiel der Woche" bei Sky ja alles andere als einfach ist. Doch Vox bietet mit seinen Tier-Formaten dort Woche für Woche offenbar die richtige Alternative. In dieser Woche sah es besondes gut aus.

So erzielte um 18 Uhr das Magazin "hundkatzemaus" bereits sehr gute 10,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Harte Hunde" hielt direkt im Anschluss den Marktanteil dann mit 10,0 Prozent in der zweistelligkeit. Für "Harte Hunde" gab es zum Staffel-Abschluss somit auch einen Staffel-Bestwert. Ohnehin gab es in der Geschichte des Formats nur eine einzige Folge, die noch besser lief. 1,71 Millionen Zuschauer sahen übrigens insgesamt zu, "hundkatzemaus" hatte direkt davor 1,43 Millionen Zuschauer.

Dabei war die Fußball-Konkurrenz diesmal sogar besonders stark: Neben den 5,04 Millionen "Sportschau"-Zuschauern im Ersten zählte auch Sky mit der Übertragung der Bundesliga-Partie zwischen Bayer Leverkusen und dem BVB am Vorabend auch noch 1,22 Millionen Zuschauer. Das entsprach einem Marktanteil von 6,0 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar 9,4 Prozent Marktanteil erzielt. Am Nachmittag hatte die Bundesliga-Konferenz Sky bereits stolze 15,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen beschert, insgesamt hatten hier 1,34 Millionen Zuschauer eingeschaltet. Wie immer nicht dabei sind hier all jene, die die Sky-Übertragungen in Kneipen oder ähnlichem verfolgt haben.

Überhaupt keine Partylaune kommt wohl unterdessen bei den Verantwortlichen von RTLzwei auf. Dort feierten die "Aprés Ski Hits" ihr 20-jähriges Jubiläum vor ganz kleinem Publikum: Ab 18:15 Uhr fanden sich im Schnitt gerade mal 280.000 Zuschauer vor dem Fernseher ein. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei nur 1,2 Prozent, auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 2,4 Prozent Marktanteil sehr schlecht aus.

