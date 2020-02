Vox: "Antikduell" geht unter, "Kitchen Impossible" legt zu

© TVNow

Das neue "Antikduell" ist bei Vox am Vorabend völlig untergegangen, davor und danach sah es deutlich besser aus. In der Primetime überzeugte "Kitchen Impossible", das zwar vor RTL lag, sich aber ProSieben und dem Ersten geschlagen geben musste.



17.02.2020 - 09:00 Uhr von Timo Niemeier 17.02.2020 - 09:00 Uhr

Auch Vox will jetzt endlich vom lange anhaltenden Trödel-Trend profitieren und hat am Sonntag das neue "Antikduell" auf Sendung geschickt. Darin geht es um die eineiigen Zwillinge Alexander Klaus und Manfred Stecher, die leidenschaftliche Antiquitätensammler sind. Sie begeben sich auf einen gemeinsamen Roadtrip durch Belgien um herauszufinden, wer das bessere Gespür für Trödel, Schnäppchen und Schätzchen hat. Zum Auftakt ist das neue Format beim Publikum aber völlig durchgefallen.

Nur 670.000 Menschen sahen sich das "Antikduell" ab 18:10 Uhr an, 190.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Der Marktanteil beim jungen Publikum belief sich auf entsprechend schlechte 2,8 Prozent. Das Vox-Magazin "Auto Mobil" erreichte zuvor noch insgesamt eine Million Zuschauer und 6,0 Prozent in der Zielgruppe. Auch nach dem "Antikduell" lief es deutlich besser: "Hot oder Schrott" kam auf 7,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Während es am Vorabend also eine Quoten-Delle gab, sah es in der Primetime hervorragend aus. "Kitchen Impossible" steigerte sich im Vergleich zur Vorwoche um 200.000 Zuschauer, 1,81 Millionen hatten eingeschaltet. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 12,9 Prozent Marktanteil gemessen, 1,08 Millionen Menschen in diesem Alter sahen zu. Damit lag Vox in der Primetime auch vor RTL, das mit "Blade Runner 2049" bei müden 11,0 Prozent hängen blieb, 1,78 Millionen Menschen sahen insgesamt zu.

Besser sah es für RTL am Vorabend aus, wo sich Martin Rütter mit seinem Format "Die Welpen kommen" zurückmeldete. 3,18 Millionen Zuschauer sorgten schon beim Gesamtpublikum für gute 10,8 Prozent, in der Zielgruppe waren sogar 12,9 Prozent drin. Rütter hatte damit am Vorabend fast eineinhalb Millionen Zuschauer mehr als der Film zur besten Sendezeit.

Erfolgreichster Privatsender in der Primetime war am Sonntag ProSieben mit dem "Bullyparade"-Film. Der kam auf 1,49 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 und erreichte in dieser Altersklasse 14,7 Prozent Marktanteil. Nur der "Polizeiruf" im Ersten hatte nach 20:15 Uhr noch ein paar junge Zuschauer mehr. Insgesamt erreichte ProSieben 2,44 Millionen Zuschauer. Nicht so erfolgreich verlief unterdessen die Rückkehr von "Mein bester Streich. Prominent & Reingelegt" am Nachmittag. Ab 15 Uhr kam das Format nur auf 370.000 Zuschauer, 3,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe waren die Folge.

