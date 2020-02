In Sat.1 überzeugt am Sonntag nur "Biggest Loser"

© Sat.1

Sat.1 kann sich glücklicherweise auf seine Abspeckshow "The Biggest Loser" verlassen, sonst hätte es für den Sender am Sonntag ganz düster ausgesehen. Ansonsten lief nämlich wenig zusammen. Bei Kabel Eins haben sich die "Trucker Babes" gefangen.



17.02.2020 - 09:25 Uhr von Timo Niemeier 17.02.2020 - 09:25 Uhr

Mit 7,2 Prozent Tagesmarktanteil in der Zielgruppe hat Sat.1 den Sonntag beendet, damit landete man nur auf Rang fünf aller Sender. Dass es nicht noch schlechter lief, ist vor allem "The Biggest Loser" zu verdanken, das am Vorabend gewohnt gut lief. Exakt zwei Millionen Menschen sahen sich die Sendung ab 17:30 Uhr an, 870.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe belief sich auf überzeugende 12,5 Prozent.

In der Primetime musste sich Sat.1 mit nur 7,0 Prozent begnügen. 1,48 Millionen Menschen sahen sich das Pilotendrama "Sully" mit Tom Hanks in der Hauptrolle an. "Forrest Gump" steigerte sich danach immerhin noch auf 9,0 Prozent. Sonst lief für Sat.1 wenig zusammen: Der gesamte Vormittag lag weit unter Normalwerten und auch die beiden Filme "Love Happens" und "Für immer Liebe" holten am Nachmittag nur 5,8 und 5,2 Prozent.

Bei Kabel Eins haben sich die "Trucker Babes" unterdessen stabilisiert. Nach drei Wochen mit weniger als fünf Prozent Marktanteil waren jetzt wieder bessere 5,9 Prozent drin. 1,08 Millionen Menschen sahen sich die neueste Ausgabe an. "Abenteuer Leben am Sonntag" kam danach noch auf 6,1 Prozent.

Sehr gut lief es am Sonntag für Nitro, das den Tag mit 2,6 Prozent Marktanteil beendete. Quoten-Treiber waren einmal mehr die "CSI"-Serien ab 20:15 Uhr, so kam Horatio Caine aus Miami zu Beginn der Primetime auf 2,2 Prozent, "CSI: NY" steigerte sich danach schon auf 3,0 Prozent. 900.000 Zuschauer sahen ab 21:15 Uhr zu. Zwei Episoden "CSI: Vegas" holten sehr gute 3,9 und 4,5 Prozent. Weit nach Mitternacht waren für die Originalserie dann sogar noch 9,8 Prozent drin.

Auch Sat.1 Gold ist am Sonntag recht gut gefahren und erreichte 2,0 Prozent Marktanteil. Das lag aber nicht an der Primetime, sondern am sehr guten Nachmittag und Vorabend. So erreichte "K 11" zwischen 18 und 20:15 Uhr in der Spitze 3,0 Prozent Marktanteil, diesen Wert schafte zuvor auch "Niedrig und Kuhnt" .

