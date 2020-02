Schreyl erstmals zweistellig, "Big Brother" etwas erholt

© TVNow/Stefan Gregorowius

Während "Kitsch oder Kasse?" und "Hensslers Countdown" am Mittwoch einstellig blieben, knackte "Marco Schreyl" am neuen RTL-Nachmittag erstmals die 10-Prozent-Hürde. Auch "Big Brother" zeigte sich in Sat.1 ein wenig erholt.



20.02.2020 - 08:42 Uhr von Alexander Krei 20.02.2020 - 08:42 Uhr

Wirklich rund läuft der neue RTL-Nachmittag noch nicht, doch es gibt zumindest vereinzelt Hoffnung. So geschehen am Mittwoch bei "Marco Schreyl": Erstmals seit dem Start in der Vorwoche hat die Talkshow einen zweistelligen Marktanteil verzeichnen können. Mit 290.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte die Sendung ordentliche 10,9 Prozent. Das war mehr als doppelt so viel wie noch am Montag. Insgesamt schalteten um 16:00 Uhr immerhin 730.000 Zuschauer ein.

"Hensslers Countdown" fiel danach jedoch wieder in den einstelligen Bereich und holte 9,3 Prozent. Im Vorfeld von "Marco Schreyl" erreichte die neue Spielshow "Kitsch oder Kasse?" mit Oliver Geissen indes 9,9 Prozent sowie insgesamt 620.000 Zuschauer, nachdem "Die Superhändler" noch mit 13,9 Prozent zu überzeugen wussten. Alles in allem besteht also noch reichlich Luft für die Daytime des Kölner Privatsenders.

Das gilt im Übrigen für "Big Brother", wenngleich sich auch die Sat.1-Show am Vorabend etwas erholt zeigte. Am Mittwoch gab's mit 7,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe den besten Wert der Woche. Insgesamt schalteten diesmal 970.000 Zuschauer ein - und damit über 100.000 mehr als noch zu Wochenbeginn. Parallel zu "Big Brother" kämpfte "Berlin - Tag & Nacht" bei RTLzwei mit Problemen: Mehr als ein Marktanteil von 4,9 Prozent war für die Soap diesmal nicht zu holen.

Als unschlagbar erwies sich "Gute Zeiten, schlechte Zeiten": Der Dauerbrenner ging in der Zielgruppe mit 1,38 Millionen jungen Zuschauern als meistgesehene Sendung des Tages hervor und trieb den Marktanteil am Vorabend auf 18,2 Prozent. 2,94 Millionen Zuschauer waren insgesamt dabei. Und auch "Galileo" schlug sich gut: Das ProSieben-Magazin überzeugte am Mittwoch mit 11,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

