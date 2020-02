"Rosenheim-Cops" lassen Düsseldorfer Jecken alt aussehen

© ZDF/Bojan Ritan

Mehr als sechs Millionen Zuschauer machten das Winterspecial der "Rosenheim-Cops" am Mittwoch zur meistgesehenen Sendung des Tages. "Düsseldorf Helau" konnte im Ersten nicht ansatzweise mithalten. Tagsüber punktete dafür die Biathlon-WM.



20.02.2020 - 09:09 Uhr von Alexander Krei 20.02.2020 - 09:09 Uhr

Weil sich Bayerns Ministerpräsident am Vorabend noch den Fragen in "Was nun?" stellte, begann das Winter-Special der "Rosenheim-Cops" am Mittwochabend 20 Minuten später als ursprünglich geplant. Den Quoten schadete das allerdings nicht, denn mit 6,14 Millionen Zuschauern war die Krimiserie mit großem Abstand die Nummer eins beim Gesamptublikum. Der Marktanteil der 90-minütigen Folge lag bei hervorragenden 20,3 Prozent. Parallel dazu punktete übrigens auch ZDFneo: Dort kam "Wilsberg" auf 1,75 Millionen Zuschauer.

Das Erste brachte es mit "Düsseldorf Helau" nur mit Mühe auf eine etwa halb so hohe Reichweite wie die ZDF-Cops: Lediglich 3,19 Millionen Zuschauer lachten mit den Jecken - schlechter lief es für die TV-Sitzung noch nie. Mehr als ein Marktanteil von 10,7 Prozent war dementsprechend dann auch nicht zu holen. Noch bescheidener sah es zugleich bei den 14- bis 49-Jährigen aus, wo "Düsseldorf Helau" gerade mal 3,1 Prozent Marktanteil schaffte. "Die Rosenheim-Cops" verzeichneten hier immerhin 6,0 Prozent.

Der spätere Beginn und die entsprechende Überlappung in die Primetime verhalf im Vorfeld der "Rosenheim-Cops" zudem der neuen Vorabendserie "Blutige Anfänger" zu neuen Bestwerten: 4,14 Millionen Zuschauer schalteten ein und damit fast eine Million mehr als in der Vorwoche. Für eine Verjüngung sorgt der Neustart allerdings bislang nicht, wie der überschaubare Marktanteil von nur 4,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zeigt.

Ungleich erfolgreicher war hier schon die ARD-Rateshow "Wer weiß denn sowas?" unterwegs, die es um 18:00 Uhr auf 10,2 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum brachte. Insgesamt schalteten 3,79 Millionen Zuschauer ein, ehe die "Rentnercops" noch 2,78 Millionen vor dem Fernseher hielten. Punkten konnte Das Erste zudem am Nachmittag mit der Biathlon-WM: 3,29 Millionen Zuschauer sahen den 20-Kilometer-Lauf der Herren und trieben den Gesamt-Marktanteil auf starke 26,4 Prozent.

