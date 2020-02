Europa League enttäuscht bei RTL in der Zielgruppe

© TVNOW / Jörg Carstensen

Insgesamt schalteten zwar viele Zuschauer ein, in der Zielgruppe war der Erfolg für die Europa League bei RTL dennoch überschaubar. "Germany’s Next Topmodel" steigerte sich prompt auf ein neues Staffelhoch. Insgesamt hatte der "Brennpunkt" im Ersten die meisten Zuschauer.



21.02.2020 - 09:09 Uhr von Timo Niemeier

Bei der Mediengruppe RTL hat man entschieden, die Spiele der Europa League vorerst nicht mehr bei Nitro, sondern bei RTL zu zeigen. Zu gut waren die Quoten zuletzt, darauf, und auf die entsprechenden Werbeeinnahmen, wollte man bei RTL nicht verzichten. Am Donnerstag trat nun Leverkusen gegen Porto an - und zumindest beim jungen Publikum konnte RTL damit nicht viel reißen. Nur 860.000 bzw. 770.000 Menschen sahen sich die beiden Halbzeiten an, die Marktanteile lagen mit 10,5 und 11,6 Prozent auf einem überschaubaren Niveau.

Besser lief es insgesamt: 3,07 Millionen Zuschauer zählte Halbzeit eins, das entsprach 10,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Während den zweiten 45 Minuten wurden sogar 14,8 Prozent gemessen, die Reichweite steigerte sich hier leicht auf 3,37 Millionen. Aber auch rund um die Europa League lief am Donnerstag bei RTL wenig zusammen, so kam die Vorberichterstattung nur auf 7,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Die Halbzeitanalyse fiel auf 7,9 Prozent und auch die Highlights im Anschluss in die Partei erreichten nur 8,9 Prozent.

Auch das "RTL Aktuell"-Spezial in der Primetime war nur mäßig gefragt und informierte 1,87 Millionen Gesamtzuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren damit 11,0 Prozent drin. Der "Brennpunkt" im Ersten kam zur gleichen Zeit auf 4,86 Millionen Zuschauer und fuhr damit den Tagessieg ein, 16,2 Prozent Marktanteil insgesamt wurden gemessen und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 10,7 Prozent recht gut. Damit hatte RTL aber immerhin beim jungen Publikum etwas mehr Zuschauer als der "Brennpunkt".

Den Tagessieg in der Zielgruppe sicherte sich am Donnerstag "Germany’s Next Topmodel", das sich ohne den "Lehrer" im Gegenprogramm prompt auf einen Staffelbestwert steigerte. 17,2 Prozent Marktanteil wurden gemessen, 1,38 Millionen Zuschauer kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Insgesamt schalteten 1,97 Millionen Menschen die Topmodel-Suche von ProSieben ein. "red." erzielte am späten Abend noch 11,3 Prozent und am Vorabend überzeugte "Galileo" mit 12,6 Prozent. In Summe sicherte sich ProSieben mit 11,5 Prozent die Tagesmarktführerschaft vor RTL, das nur 10,6 Prozent erreichte.

Fernab des "Brennpunkts" erreichte nach 20:15 Uhr der kurzfristig eingeschobene "Bergdoktor" im ZDF die meisten Zuschauer am Donnerstag. 4,54 Millionen Menschen schalteten ein und sorgten so für 15,4 Prozent Marktanteil. "Über die Grenze - Rausch der Sterne" unterhielt im Ersten 3,87 Millionen Zuschauer und 13,1 Prozent. Im ZDF kamen die "heute"-Nachrichten am Vorabend auf starke 18,2 Prozent, das News-Special zu Hanau landete danach bei ebenfalls guten 13,4 Prozent. Maybrit Illner talkte am späten Abend aber nur vor 1,71 Millionen Zuschauern, der Marktanteil fiel mit 9,3 Prozent sehr überschaubar aus. "Markus Lanz" steigerte sich im Anschluss wieder auf 12,6 Prozent.

