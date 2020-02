Disney mit Super-Samstag, Super RTL punktet mit "Dolittle"

© Disney

Super RTL holte am Samstagabend hervorragende Quoten mit "Dr. Dolittle". Noch mehr zu feiern gibt's aber beim Disney Channel, wo tagsüber schon ein "Miraculous"-Marathon super lief und es auch abends durchweg sehr gut aussah.



23.02.2020 - 09:47 Uhr von Uwe Mantel 23.02.2020 - 09:47 Uhr

"Dr. Dolittle" katapultierte Super RTL am Samstagabend vor Kabel Eins und in Sichtweite von RTLzwei und Vox: Der Film bescherte dem Sender um 20:15 Uhr einen hervorragenden Marktanteil von 5,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,09 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Da konnte der Disney Channel im direkten Vergleich nicht ganz mithalten, doch auch für "Die Schlümpfe" lief es dort mit insgesamt 600.000 Zuschauern und in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen einem Marktanteil von 3,7 Prozent hervorragend.

Doch auch wenn Super RTL um 20:15 Uhr vorn lag: Mehr zu feiern gibt's beim Blick auf die Samstags-Quoten für den Disney Channel. Dort ging es nämlich auch im weiteren Verlauf des Abends sehr gut weiter: "Disney Magic Moments" kam ab kurz nach 22 Uhr auf 2,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen."Die Nanny" ließ die Quoten dann sukzessive weiter steigen. Ab 0:33 Uhr lag der Marktanteil schon bei 4,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, "Toy Story Toons" erzielte ab kurz vor 1 Uhr nachts dann ebenfalls noch starke 4,7 Prozent Marktanteil.

Für den herausragenden Tagesmarktanteil von 2,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - was den Disney Channel am Samstag zum mit Abstand größtem unter den kleinen Sendern machte - war aber nicht zuletzt das Tagesprogramm verantwortlich, wo den ganzen Tag über ein Marathon der Erfolgsserie "Mirculous" lief, was nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den 14- bis 49-Jährigen für sehr gute Quoten sorgte. Am Vormittag stiegen die Quoten auf bis zu 4,4 Prozent, auch am Vorabend zogen sie nach etwas schwächeren Werten am Nachmittag nochmal auf bis zu 3,9 Prozent an. Bis zu 610.000 Zuschauer sahen die Serie. Die Werte in der Altersgruppe der 3- bis 13-Jährigen, die für einen Kindersender tagsüber eigentlich ausschlaggebend ist, liegen uns noch nicht vor.

