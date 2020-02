CDU-Kandidaten-PKs: Phoenix klar vor den Privaten

© Phoenix

Am Dienstagmorgen war Hochbetrieb bei der Bundespressekonferenz: Erst erklärte Armin Laschet seine Kandidatur für den CDU-Bundesvorsitz, danach Friedrich Merz. Wie sich Phoenix, ntv und Welt aus Quotensicht schlugen...



26.02.2020 - 09:39 Uhr von Uwe Mantel 26.02.2020 - 09:39 Uhr

Am Dienstagvormittag war für die Nachrichtensender des Landes Hochbetrieb: Um 9:30 Uhr trat in Berlin Armin Laschet mit Jens Spahn an seiner Seite vor die Kameras, um vor der Bundespressekonferenz seine Kandidatur für den Bundesvorsitz der CDU zu erklären, direkt im Anschluss betrat um 11 Uhr Friedrich Merz die Bühne. Wer ihre Einlassungen live verfolgen wollte, hatte die Wahl zwischen Phoenix, ntv und Welt. Und die meisten Zuschauer entschieden sich dabei für die öffentlich-rechtliche Variante.

So verfolgten im Schnitt 150.000 Zuschauer die PK von Armin Laschet und Jens Spahn bei Phoenix, 120.000 waren bei ntv live dabei, für den Nachrichtensender Welt entschieden sich nur 60.000 Zsuchauer. Das sorgte bei Phoenix für 2,4 Prozent Marktanteil, ntv erzielte 1,9 Prozent, Welt kam auf 1,0 Prozent beim Gesamptublikum. Auch in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag Phoenix mit sogar noch höheren 3,2 Prozent Marktanteil klar vorn - hier ergibt sich im Duell der Privaten aber ein anderes Bild: Während Welt hier 1,1 Prozent erreichte, blieb ntv bei nur 0,6 Prozent hängen und fiel damit sogar noch deutlich unter den Senderschnitt.

Ein ähnliches Bild dann im Anschluss bei der Pressekonferenz von Friedrich Merz: Phoenix führte das Feld mit im Schnitt 210.000 Zuschauern an, dahinter rangierte ntv mit 160.000 Zuschauern, Welt kam auf 130.000 Zuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam Phoenix auf 2,5 Prozent Marktanteil, Welt steigerte sich auf 1,5 Prozent, n-tv blieb bei 0,5 Prozent hängen.

Am Vorabend schob das ZDF noch ein Interview mit einem der Kandidaten ein. "Was nun, Herr Laschet?" erreichte 3,35 Millionen Zuschauer, was soliden 12,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. "heute" hatte direkt davor allerdings sogar noch 4,15 Millionen Zuschauer, die "Rosenheim-Cops" im Anschluss 4,19 Millionen.

