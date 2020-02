"Promibacken" knackt zehn Prozent, "Ding" weiter einstellig

© Sat.1/Claudius Pflug

Nach dem Rückschlag der Vorwoche hat "Das große Promibacken" in dieser Woche in Sat.1 einen zweistelligen Marktanteil erzielen können. Ganz im Gegensatz zum "Ding des Jahres", das erneut blass blieb und noch knapp hinter Kabel Eins landete.



27.02.2020 - 08:44 Uhr von Alexander Krei 27.02.2020 - 08:44 Uhr

Während "Big Brother" am Vorabend mit nur 6,6 Prozent Marktanteil einmal mehr kein Erfolg beschieden war, sah es am Mittwochabend für "Das große Promibacken" umso besser aus. Die Sat.1-Show knackte erstmals in diesem Jahr die Zweistelligkeit und verzeichnete mit 880.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren einen überzeugenden Marktanteil von 10,2 Prozent in der Zielgruppe. Im Vergleich zur Vorwoche bedeutete das ein Plus von über zwei Prozentpunkten.

Insgesamt kamen sogar mehr als 400.000 Zuschauer hinzu, sodass die Reichweite bei 1,85 Millionen Zuschauern lag. "Top Ten! Der Geschmacks-Countdown" tat sich anschließend zwar schwerer, schaffte aber immerhin noch 8,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Den Primetime-Sieg musste man ohnehin dem "Bachelor" überlassen, der bei RTL gute 14,8 Prozent Marktanteil erzielte. Insgesamt schalteten 2,29 Millionen Zuschauer ein und damit ähnlich viele wie zuletzt.

Weiter unspektakulär performt derweil "Das Ding des Jahres" bei ProSieben. Die Erfindershow konnte ihre Reichweite zwar leicht auf 1,34 Millionen Zuschauer steigern, blieb in der Zielgruppe aber bei nur 9,2 Prozent Marktanteil hängen. Damit landete ProSieben noch knapp hinter Kabel Eins, wo Indiana Jones auch in dieser Woche wieder auftrumpfte. "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" erreichte starke 9,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und zählte insgesamt sogar 1,90 Millionen Zuschauer.

Am späten Abend war Kabel Eins zudem noch mit "Die Wiege der Sonne" erfolgreich - dieser Film brachte es auf 7,2 Prozent Marktanteil. Vox blieb davon weit entfernt und startete mit "Law & Order: Special Victims Unit" desolat in den Abend: Auf gerade mal 2,6 Prozent Marktanteil schaffte es die Serie um 20:15 Uhr - einigermaßen ordentlich sah es erst zu später Stunde aus. Bei RTLzwei kamen "Die Wollnys" wiederum zunächst auf gute 6,3 Prozent, doch als die "Babys!" zwei Stunden später an der Reihe waren, lag der Marktanteil bei lediglich 2,4 Prozent.

