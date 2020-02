RTL: Corona-Special mit Topquote, Tiefs für die Serien

© RTL

RTL stieß mit seinem 15-minütigen Special übers Coronavirus um 20:15 Uhr auf sehr großes Interesse - doch danach hagelte es quasi mit Ansage Tiefstwerte für die als Fußball-Ersatz ins Programm genommenen Serien.



28.02.2020

Bei RTL verlief der Donnerstagabend ganz anders als zunächst angekündigt. Kurz nachdem RTL für 20:15 Uhr ein "RTL Aktuell Spezial" über den Coronavirus angekündigt hatte - was man im Vorfeld einer Europa League-Übertragung recht problemlos ins Programm hieven kann - wurde man in Köln von der Absage der Partie zwischen Salzburg und Eintracht Frankfurt überrascht. Man entschied, stattdessen die eigentlich donnerstags beheimateten Serien zu zeigen - und zwar erstaunlicherweise in Erstausstrahlung. Also an einem Tag und durch das Special auch noch zu einer Zeit, zu der sie viele Fans der Serien wohl nicht erwartet haben. Das war keine gute Idee.

Doch der Reihe nach: Die Sondersendung über das Coronavirus stieß um 20:15 Uhr auf sehr großes Interesse. 1,73 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer machten das "RTL aktuell Spezial" in der Zielgruppe sogar zur meistgesehenen Sendung des Tages, der Marktanteil belief sich auf hervorragende 19,1 Prozent - offenbar ist das Informationsbedürfnis angesichts der nun vermehrt in Deutschland auftretenden Fälle also groß. 3,6 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 11,4 Prozent. Das hohe Interesse zeigte sich später übrigens auch bei "Maybrit Illner" im ZDF, die mit ihrem Talk zum Thema weit überdurchschnittliche 3,45 Millionen Zuschauer und 16,1 Prozent Marktanteil erreichte.

Doch zurück zu RTL: Die kurzfristig ins Programm genommene Folge von "Der Lehrer" startete nun sogar noch später als zunächst angekündigt um 20:38 Uhr. Dort fanden sie nur 1,83 Millionen Zuschauer - etwa eine halbe Million weniger als bei der letzten Folge zwei Wochen zuvor. Das war ein neues Allzeit-Tief für die Serie. In der klassischen Zielgruppe schrammte "Der Lehrer" mit 11,6 Prozent Marktanteil nur haarscharf am bisherigen Tiefstwert vorbei, der sechs Jahre zurück liegt. Zum Vergleich: Der Staffel-Schnitt liegt bislang bei über 16 Prozent Marktanteil.

Danach ging's für RTL sogar in die Einstelligkeit: "Sekretärinnen - Überleben von 9 bis 5" musste sich mit 9,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen zufrieden geben, "Schwester, Schwester - Hier liegen Sie richtig!" kam im Anschluss nicht über 8,9 Prozent Marktanteil hinaus. 1,29 Millionen Zuschauer insgesamt bedeuteten für Letztere auch hier einen neuen Tiefstwert, die "Sekretärinnen" waren mit 1,49 Millionen Zuschauern knapp darüber. Alte Folgen hielten den Marktanteil im Anschluss knapp über der 9 Prozent-Marke, auch das "Nachtjournal" spürte mit 9,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen dann nichts mehr von einem höheren Informationsbedürfnis.

Die Zusammenfassungen der beiden deutschen Europa-League-Partien, die nicht abgesagt wurden, gab RTL an ntv ab. Dort fanden sie um 23:15 Uhr noch 210.000 Zuschauer. 1,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 1,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sind immerhin mehr als der Nachrichtensender sonst erzielt. Die vorausgehende Doku "Tödliches Afrika" etwa kam auf Marktanteile von 0,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Um Mitternacht konnte ntv mit einem Special zum Coronavirus noch 160.000 Zuschauer vor dem Fernseher halten. Das reichte beim Gesamtpublikum für starke 1,6 Prozent Marktanteil - also sogar für mehr als zuvor beim Fußball. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,9 Prozent erreicht.

