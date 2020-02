Überragendes "Let's Dance" deklassiert die Konkurrenz

© TVNow / Stefan Gregorowius

29.02.2020 - 09:13 Uhr von Uwe Mantel 29.02.2020 - 09:13 Uhr

Nachdem "Let's Dance" in der vergangenen Woche so stark wie noch nie in die neue Staffel gestartet ist, hielt der Höhenflug auch an diesem Freitag an. Insgesamt sahen im Schnitt sogar noch 40.000 Zuschauer mehr zu, die Reichweite lag bei 4,61 Millionen Zuschauern ab 3 Jahren, was schon beim Gesamtpublikum hervorragenden 18,4 Prozent entsprach. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ging der Marktanteil im Vergleich zur Vorwoche zwar um 1,7 Prozentpunkte zurück - doch die nun erreichten 24,8 Prozent sind immer noch ein herausragendes Ergebnis. Lässt man mal den Vorwochen-Wert außen vor, ist auch das immer noch die höchste "Let's Dance"-Quote seit mindestens einem Jahrzehnt. Davon profitierte im Anschluss auch das "RTL Nachtjournal", das den Marktanteil mit 24,8 Prozent auf dem außergewöhnlich hohen Niveau halten konnte. 2,24 Millionen Zuschauer sahen das das "Nachtjournal".

Beim Gesamtpublikum hatte zwar das ZDF um 20:15 Uhr mit dem"Staatsanwalt" noch gut 600.000 Zuschauer mehr, doch in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen deklassierte RTL die Primetime-Konkurrenz regelrecht. Selbst das "Nachtjournal" hatte noch mehr junge Zuschauer als jede 20:15-Uhr-Sendung der anderen Sender. Stärkster RTL-Verfolger um 20:15 Uhr war noch Sat.1 - das aber nur wenig mehr als ein Drittel so viele junge Zuschauer hatte wie "Let's Dance". Der Kerkeling-Film "Ich bin dann mal weg" kam auf 7,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, auf dem gleichen Niveau bewegte sich auch ProSieben mit dem Film "Pompeii". RTLzwei kann sehr zufrieden sein, lag der Sender mit seinem Film-Abend doch auf Augenhöhe mit ProSieben und Sat.1. "2 Guns" erzielte 7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "The Hateful Eight" steigerte sich danach sogar noch auf 7,2 Prozent.

Für Sat.1 ging's nach dem noch vergleichsweise soliden Abschneiden mit dem Film ab 22 Uhr dann hingegen wieder ganz tief in den Keller. Die Comedyserie "Think Big" fiel eine Woche vor dem Finale noch tiefer in den Quotenkeller. Die erste Folge um 22 Uhr kam noch auf 4,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, eine halbe Stunde später waren bei einer weiteren Episode nur noch desolate 2,8 Prozent Marktanteil zu holen. 680.000 Zuschauer sahen die erste der beiden Folgen, nur 400.000 blieben bei der zweiten Folge dran. Auch der Vorabend gibt weiter keinen Grund zur Freude: "Big Brother" blieb mit 6,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe deutlich unter dem Senderschnitt hängen.

Sehr schlecht verlief der Freitagabend auch wieder für Kabel Eins: Die Serie "Blood & Treasure" versagte mit 2,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen für die beiden Folgen ab 20:15 Uhr auf der ganzen Linie, auch "Navy CIS: New Orleans" und "Navy CIS: L.A." lagen danach auf diesem Niveau. Bei Vox gab's beim "Bones"-Viererpack immerhin im Lauf des Abends steigende Quoten - aber beginnend von sehr schwachen 3,9 Prozent und auch um 23 Uhr sah es mit 6,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen allenfalls mäßig aus.

