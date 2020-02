"heute-show" stellt im ZDF neuen Staffel-Bestwert auf

© ZDF

Die "heute-show" hatte am Freitagabend so viele Zuschauer wie zuletzt vor einem Jahr. Zuvor startete "Letzte Spur Berlin" gut in die neue Staffel, konnte aber nicht ganz mit dem "Staatsanwalt" mithalten. Für den ARD-Film lief's ordentlich.



29.02.2020 - 09:37 Uhr von Uwe Mantel 29.02.2020 - 09:37 Uhr

Die "heute-show" zeigte sich nach der "Mainz-bleibt-Mainz"-bedingten Pause in der vergangenen Woche an diesem Freitag aus Quotensicht in Höchstform: 4,34 Millionen Zuschauer schalteten die neueste Ausgabe ein, das waren gut 400.000 mehr als noch zwei Wochen zuvor und bedeutete die höchste Reichweit seit etwa einem Jahr. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei starken 18,1 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurde der ZDF-Senderschnitt mit 13,3 Prozent wieder mehr als verdoppelt. Wie üblich folgte aus Quotensicht im Anschluss aber die kalte Kultur-Dusche: "Aspekte" drittelte den Marktanteil fast und kam mit 1,18 Millionen Zuschauern nur auf 6,4 Prozent Marktanteil. Immerhin war der Anteil jüngerer Zuschauer aber überdurchschnittlich hoch, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 4,7 Prozent Marktanteil erreicht.

Um 20:15 Uhr besorgte "Der Staatsanwalt" bereits den Tagessieg beim Gesamtpublikum. Die Krimireihe lockte diesmal 5,26 Millionen Zuschauer an, was beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 17,1 Prozent entsprach. Im Anschluss startete "Letzte Spur Berlin" mit 4,31 Millionen Zuschauern in die neue Staffel. Das reichte für 14,2 Prozent Marktanteil, dass 950.000 Zuschauer im Vergleich zum Vorlauf abhanden kamen, ist trotzdem ein wenig ernüchternd - so wie auch der Blick aufs junge Publikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag "Letzte Spur Berlin" mit 5,3 Prozent Marktanteil noch unterm ZDF-Schnitt und gar nicht mal allzu weit über dem "Aspekte"-Niveau. "Der Staatsanwalt" hatte direkt davor 6,5 Prozent Marktanteil in der jüngeren Altersgruppe erreicht.

Das "heute-journal" zählte danach 3,72 Millionen Zuschauer, was 13,9 Prozent Marktanteil entsprach. Obwohl die "Tagesthemen" 15 Minuten früher liefen, war dort die Reichweite mit 2,98 Millionen Zuschauern ein ganzes Stück geringer. Der Marktanteil belief sich auf 10,2 Prozent. Zuvor hatte im Ersten der Film "Verliebt in Kroatien" 3,93 Millionen Zuschauer erreicht, was ordentlichen 12,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Auch die ARD tat sich schwer, jüngere zu erreichen und blieb bei den 14- bis 49-Jährigen mit 5,7 Prozent Marktanteil blass. Erstaunlich erfolglos sind weiterhin die "Tatort"-Wiederholungen am späteren Freitagabend. "Der Fall Holdt" musste sich mit 2,17 Millionen Zuschauern und mageren 9,3 Prozent Marktanteil zufrieden geben.

