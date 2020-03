"Independence Day" rettet Sat.1 den Samstag

© 2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

"Independence Day" hat offenbar nichts von seiner Strahlkraft verloren, am Samstag sorgte die Neuauflage des Films jedenfalls für starke Sat.1-Quoten. Dadurch lag der Sender in der Endabrechnung auch vor Vox.



01.03.2020 - 09:15 Uhr von Timo Niemeier 01.03.2020 - 09:15 Uhr

"Independence Day" ist nach seiner Veröffentlichung 1996 zu einem echten Filmklassiker geworden. Vor einigen Jahren hat sich Roland Emmerich daher zu einer Fortsetzung der Geschichte entschieden, 2016 kam "Independence Day: Wiederkehr" schließlich in die Kinos. Zuletzt wurde der Streifen im Juni 2019 von ProSieben zur besten Sendezeit ausgestrahlt, mit insgesamt 2,19 Millionen Zuschauern und 12,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war es ein schöner Erfolg. Nun hat Sat.1 den Film wieder aus dem Archiv gekramt und ist damit deutlich besser gefahren.

2,67 Millionen Menschen schalteten insgesamt am Samstagabend ein, das sorgte schon beim Gesamtpublikum für ziemlich gute 8,8 Prozent Marktanteil. Noch deutlich besser lief es für Sat.1 aber in der werberelevanten Zielgruppe: 1,22 Millionen Zuschauer waren nämlich zwischen 14 und 49 Jahren alt, in dieser Altersgruppe kam der Film auf starke 14,5 Prozent Marktanteil. Nur RTL hatte mit "DSDS" nach 20:15 Uhr mehr junge Zuschauer. Besser lief es für eine Ausstrahlung von "Independence Day: Wiederkehr" zuletzt im Dezember 2018.

Durch den starken Film in der Primetime lief es für Sat.1 auch am späten Abend noch recht gut. "Die Schadenfreundinnen" erreichten ab 22:35 Uhr noch 9,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Ansonsten hatte Sat.1 tagsüber wie immer große Probleme: Vor allem "Grenzenlos" am Vorabend blieb bei schwachen 2,3 Prozent hängen, aber auch die Scripted Realitys am Nachmittag lagen durchweg unter dem Senderschnitt.

Dank "Independence Day: Wiederkehr" erreichte Sat.1 am Samstag aber einen soliden Tagesmarktanteil in Höhe von 8,1 Prozent - damit lag man auch vor Vox, das sich mit nur 6,4 Prozent begnügen musste. Zuletzt lag Vox samstags recht häufig vor der Konkurrenz aus Unterföhring, in dieser Woche tat man sich aber ziemlich schwer. So kam man mit dem Film "Die Coopers - Schlimmer geht immer" in der Primetime auf nur 3,6 Prozent Marktanteil und auch die ersten drei Ausgaben von "Medical Detectives" blieben dann bei maximal 6,1 Prozent hängen. Am späten Abend und tief in der Nacht waren dann aber noch bis zu 23,8 Prozent drin.

Aber auch tagsüber war Vox am Samstag auffallend schwach unterwegs. Der "Shopping Queen"-Marathon erreichte in der Spitze nur 6,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Hundkatzemaus" schrammte am Vorabend mit 7,6 Prozent knapp an einem Staffeltief vorbei und auch die "Pferdeprofis" lagen mit 6,9 Prozent unter dem, was normalerweise drin ist.

Teilen