"The Voice Kids" verliert gegen Pocher und Wendler deutlich

© Sat.1/André Kowalski

Eine Woche nach der erfolgreichen Rückkehr hat "The Voice Kids" in Sat.1 kräftige Einbußen hinnehmen müssen - insbesondere in der Zielgruppe ging es nach unten. Dort gab's nur noch einen einstelligen Marktanteil. "Kitchen Impossible" schlug sich besser.



02.03.2020 - 09:02 Uhr von Alexander Krei 02.03.2020 - 09:02 Uhr

Nach dem erfolgreichen Staffel-Auftakt hat "The Voice Kids" in der zweiten Woche krätige Verluste hinnehmen müssen. In Konkurrenz zu "Pocher vs. Wendler" kamen der Sat.1-Show über 300.000 Zuschauer abhanden, sodass diesmal im Schnitt 2,32 Millionen Zuschauer dabei waren. Die Verluste ergaben sich dabei fast ausschließlich in der Zielgruppe, wo mit 870.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren nur noch ein Marktanteil von 8,5 Prozent auf der Uhr stand.

Zum Vergleich: Eine Woche zuvor hatte es "The Voice Kids" noch auf 12,0 Prozent gebracht. Auch "Genial daneben" fand im weiteren Verlauf des Abends trotz einer neuen Folge nur ein kleines Publikum: Mehr als 870.000 Zuschauer waren insgesamt für die Comedyshow nicht zu begeistern, in der Zielgruppe belief sich der Marktanteil auf 5,4 Prozent. Verlassen konnte sich Sat.1 am Sonntag einzig auf "The Biggest Loser" und seine Nachrichten, die am Vorabend jeweils mehr als elf Prozent Marktanteil schafften.

Unter der unerwarteten Show-Konkurrenz litt zudem auch "Kitchen Impossible", das vom Rekord-Niveau der Vorwoche ebenfalls ein ganzes Stück unterwegs war, sich letztlich aber im zweistelligen Bereich hielt. Mit 10,4 Prozent Marktanteil punktete der Koch-Wettstreit mit Tim Mälzer diesmal, insgesamt schalteten 1,64 Millionen Zuschauer ein. Bei ProSieben erreichte die Free-TV-Premiere von "Maze Runner - Die Auserwählten in der Todeszone" derweil 1,65 Millionen Zuschauer sowie 9,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Kabel Eins schlug sich indes auch ohne "Trucker Babes" ganz ordentlich und verzeichnete mit "Police Academy I - Dümmer als die Polizei erlaubt" solide 4,8 Prozent Marktanteil bei insgesamt 1,17 Millionen Zuschauern. Keine Chance hatte dagegen RTLzwei, wo "Ted" gerade mal 460.000 Zuschauer vor den Fernseher lockte und mit einem Marktanteil von 2,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen versagte. Auch "Weg mit der Ex" enttäuschte danach mit nur 2,5 Prozent, sodass RTLzwei im Laufe des Abends noch hinter Nitro zurückfiel.

Teilen