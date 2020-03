Erneut über fünf Mio. Zuschauer: "Terra X" im Höhenflug

© ZDF/Corporate Design

Zum dritten Mal in Folge hat "Terra X" im ZDF mehr als fünf Millionen Zuschauer erreicht - stärker waren am Sonntag nur "Tatort" und "Tagesschau". Zuvor schlug sich schon "Berlin direkt" richtig gut. Aber auch die "Lindenstraße" bäumt sich noch einmal auf.



02.03.2020 - 09:19 Uhr von Alexander Krei 02.03.2020 - 09:19 Uhr

Die ZDF-Dokureihe "Terra X" präsentiert sich derzeit in Bestform. Nachdem in den vergangenen Wochen bereits Dirk Steffens mit "Faszination Erde" starke Quoten erzielte, interessierte jetzt auch "Der letzte Tag von Pompeji" ein großes Publikum. 5,34 Millionen Zuschauer schalteten am Sonntag um 19:30 Uhr ein und trieben den Marktanteil damit auf sehr gute 16,8 Prozent - nur "Tatort" und "Tagesschau" verzeichneten zum Wochenausklang eine höhere Reichweite. Es war zugleich das dritte Mal in Folge, dass "Terra X" mehr als fünf Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockte.





Dazu kommt, dass es auch beim jungen Publikum durchaus gut läuft: Diesmal erreichte die ZDF-Reihe mit 750.000 Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren einen Marktanteil von 8,3 Prozent. Gefragt waren im Vorfeld bereits die "heute"-Nachrichten, die von 5,07 Millionen Zuschauern gesehen wurden. "Berlin direkt" erreichte mit 4,68 Millionen Zuschauern danach sogar die beste Reichweite seit Mitte 2018 - auch das Politmagazin war damit überaus erfolgreich.

Der "Bericht aus Berlin" blieb im Fernduell weit hinter der ZDF-Konkurrenz zurück und verzeichnete 40 Minuten zuvor nur 1,46 Millionen Zuschauer sowie 6,0 Prozent Marktanteil. Die "Lindenstraße" konnte anschließend etwas zulegen und verzeichnete auf der Zielgeraden mit 2,24 Millionen Zuschauern immerhin die beste Reichweite seit mehr als einem Jahr. Mehr als ein Marktanteil von 8,2 Prozent war beim Gesamtpublikum dennoch nicht zu holen, bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte der Dauerbrenner diesmal 6,6 Prozent.

Dass auch beim ZDF nicht alles rund läuft, zeigt indes der Blick auf den späten Abend. Obwohl das "heute-journal" mehr als fünf Millionen Zuschauer erreichte, kam die Krimireihe "Arctic Circle - Der unsichtbare Tod" in dieser Woche nicht über 1,91 Millionen Zuschauer sowie 8,9 Prozent Marktanteil hinaus. Besonders schlecht lief es allerdings bei den Zuschauern unter 50: Hier musste sich der Mainzer Sender zu später Stunde mit gerade mal 1,4 Prozent Marktanteil begnügen.

