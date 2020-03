"Temptation Island" meldet sich mit mäßigen Quoten zurück

© TVNOW / Frank Fastner

Die zweite Staffel von "Temptation Island" ist am Dienstag mit mäßigen Quoten bei RTL angelaufen. Zuvor schlug sich ein "DSDS"-Best-of gegen König Fußball zwar wacker, aber ebenfalls unspektakulär. Auch der neue Nachmittag läuft noch nicht wirklich rund.



04.03.2020 - 08:53 Uhr von Alexander Krei 04.03.2020 - 08:53 Uhr

Nachdem RTL die erste Staffel der TVNow-Produktion "Temptation Island" im vorigen Jahr noch am späten Sonntagabend ausstrahlte, sind die neuen Folgen nun dienstags zu sehen. Zum Auftakt reichte es allerdings allerdings nur mit Mühe für einen zweistelligen Marktanteil. Mit 430.000 Zuschauern erreichte die Realityshow auf dem Sendeplatz um 23:00 Uhr lediglich einen Marktanteil von 10,5 Prozent in der Zielgruppe. Mehr als 900.000 Zuschauer konnten sich insgesamt nicht für den Staffelstart begeistern.

Allerdings tat sich RTL im Vorfeld auch deutlich schwerer als in den vergangenen Wochen. Während die regulären Ausgaben von "Deutschland sucht den Superstars" stets deutlich über dem Senderschnitt lagen, bewegten sich "Die größten DSDS-Casting-Momente aller Zeiten" diesmal auf unspektakulärem Niveau. Gegen den DFB-Pokal erzielte die in zwei Teilen ausgewiesene Show nur Marktanteile von 11,5 und 11,3 Prozent in der Zielgruppe - das reichte aber zumindest, um als stärkster Fußball-Verfolger hervorzugehen.

Insgesamt zählte die Show in der ersten Dreiviertelstunde durchschnittlich 2,17 Millionen Zuschauer, im weiteren Verlauf des Abends waren dann noch 1,87 Millionen dabei. Ähnlich unespektakulär wie die Primetime verlief zudem das Nachmittagsprogramm, wenngleich "Kitsch oder Kasse?" erstmals seit einer Woche wieder einen zweistelligen Marktanteil verzeichnete. Mit 11,2 Prozent erzielte die Show mit Oliver Geissen am Dienstag ihren bislang zweitbesten Wert, mehr als 670.000 Zuschauer schalteten dennoch nicht ein.

"Die Superhändler" hatten ihre Sache im Vorfeld dagegen mit 880.000 Zuschauern und 15,5 Prozent Marktanteil deutlich besser gemacht. "Marco Schreyl" musste sich im Anschluss an "Kitsch oder Kasse?" mit 9,2 Prozent Marktanteil begnügen, "Hensslers Coutdown" kam sogar nicht über miese 6,3 Prozent hinaus. Auch "Unter uns" verfehlte die Zweistelligkeit und erreichte am Dienstag einen mageren Marktanteil in Höhe von 9,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

