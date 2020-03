Pokal-Erfolg: Schalke und Bayern sorgen für Saison-Rekord

© ARD

04.03.2020 - 09:06 Uhr von Alexander Krei 04.03.2020 - 09:06 Uhr

Das Erste hat am Dienstagabend mit der Begegnung zwischen Schalke 04 und dem FC Bayern München die bislang höchste Reichweite der laufenden DFB-Pokal-Saison eingefahren. Durchschnittlich 8,03 Millionen Zuschauer entschieden sich für die Live-Übertragung, die dem Sender einen hervorragenden Marktanteil von 27,4 Prozent einbrachte - klar, dass das für den völlig ungefährdeten Tagessieg reichte. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag das Pokalspiel mit 2,24 Millionen Zuschauern und 25,6 Prozent Marktanteil uneinholbar an der Spitze.

Weitere 620.000 Zuschauer verfolgten die Partie zudem beim Bezahlsender Sky, der in der Zielgruppe einen guten Marktanteil von 3,7 Prozent verzeichnete. Zuvor sorgte schon das Aufeinandertreffen von Saarbrücken und Düsseldorf für gute Quoten: 520.000 Zuschauer waren in der regulären Spielzeit dabei, die Verlängerung sahen 560.000 Zuschauer. Beim anschließenden Elfmeterschießen zählte Sky sogar 750.000 Zuschauer. Zu diesem Zeitpunkt lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei 3,9 Prozent.

Das Erste punktete unterdessen auch rund um das Spiel: So kam die Rahmenberichterstattung auf 5,47 Millionen Zuschauer, die Zusammenfassung des zweiten Pokalspiels hielt gegen 23 Uhr noch 5,34 Millionen vor dem Fernseher und verzeichnete einen Marktanteil von 27,0 Prozent. In der Halbzeitpause kamen die "Tagesthemen" zudem auf 6,76 Millionen Zuschauer und auch spät am Abend war "Sportschau Thema" mit 1,44 Millionen Zuschauern und 12,0 Prozent Marktanteil noch gefragt. Für die Talkrunde lief's auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 11,0 Prozent gut.

Abseits des DFB-Pokals punktete vor allem das ZDF, das mit einer "Traumschiff"-Wiederholung immerhin 3,78 Millionen Zuschauer unterhielt. Gleichzeitig lockte ZDFneo mit "Nord Nord Mord" im Schnitt 2,22 Millionen Zuschauer vor den Fernseher - und damit mehr als jeder Privatsender. Der Marktanteil lag bei sehr guten 7,0 Prozent. Eine weitere Folge der Krimireihe erreichte im Anschluss noch 1,58 Millionen Menschen.

