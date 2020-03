Nur geringes Interesse an "TV-Streichen" von ProSieben

© ProSieben

Gegen den DFB-Pokal schickte ProSieben am Dienstag einen Zusammenschnitt vergangenener TV-Streiche ins Rennen, konnte damit aber keinen Blumenstrauß gewinnen. Einen echten Abräumer gab's unter den Privaten in der Primetime aber generell nicht.



04.03.2020 - 09:27 Uhr von Alexander Krei 04.03.2020 - 09:27 Uhr

Während sich RTL mit seinen vermeintlichen "DSDS"-Höhepunkten gegen den DFB-Pokal noch ganz solide schlug und mehr als elf Prozent Marktanteil erzielte (DWDL.de berichtete), tat sich ProSieben am Dienstagabend ungleich schwerer. Über vier Stunden hinweg zeigte der Sender "Die besten TV-Streiche by ProSieben", konnte damit im Schnitt aber gerade mal 620.000 Zuschauer zum Lachen bringen. In der Zielgruppe verzeichnete die Show einen Marktanteil von nur 5,8 Prozent und bewegte sich damit im tiefroten Bereich.

Zum ganz großen Überflieger hatte allerdings abseits des Fußballs kein Sender das Zeug - so erreichte "Hot oder Schrott" bei Vox zunächst nur 5,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, während Kabel Eins mit dem Spielfilm "Little Nicky - Satan Junior" zunächst nicht über 4,2 Prozent hinauskam. Dort sorgte "Police Academy I - Dümmer als die Polizei erlaubt" jedoch dafür, dass der Marktanteil am späten Abend auf 6,3 Prozent anzog.

Umgekehrtes Bild dagegen bei RTLzwei: Während die Doku-Reihe "Hartz Rot Gold" mit einer Million Zuschauern sowie 5,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zum Start in den Abend zwar recht ordentlich performte, geriet "Endlich Klartext!" im Anschluss erneut unter die Räder. 370.000 Zuschauer bedeuteten ein neues Tief für das Format, das zudem in der Zielgruppe mit nur 2,2 Prozent Marktanteil enttäuschte - auch das war der bislang schlechteste Wert.

Bei Sat.1 sorgte indes zumindest "Navy CIS" für ordentliche Quoten: Die US-Serie verzeichnete um 20:15 Uhr im Schnitt 2,18 Millionen Zuschauer und 9,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Navy CIS: L.A." und "Hawaii Five-0" taten sich danach mit Werten von 7,3 und 6,7 Prozent aber schon ein ganzes Stück schwerer. Eine halbwegs gute Nachricht kommt für den Sender dagegen vom Vorabend. Dort konnte sich "Big Brother" mit 920.000 Zuschauern sowie 6,7 Prozent Marktanteil von seinem Montags-Tief wieder erholen.

