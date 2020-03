RTLzwei kommt am Mittwoch unter die Räder

© RTLzwei

Unter den großen acht Sendern ist RTLzwei am Mittwoch abgeschlagen auf dem letzten Platz gelandet. Nach einem guten Start in die Primetime rauschten die Quoten danach schnell abwärts, aber auch am Nachmittag hatte man große Probleme.



05.03.2020 - 09:46 Uhr von Timo Niemeier 05.03.2020 - 09:46 Uhr

RTLzwei hat am Mittwoch nur 4,2 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe erzielt, damit war man mit Abstand der schwächste Sender der großen acht Vollprogramme. Der akute Schwächeanfall des Senders hat einige Gründe: So lagen etwa der Nachmittag und die Late Prime durchweg bei ganz schlechten Werten. So erzielte eine alte "Wollnys"-Folge um 14 Uhr nur 4,2 Prozent, das tägliche "Hartz und herzlich" brach danach sogar auf 3,0 Prozent ein. Auf die Doku-Reihe kann man sich normalerweise verlassen, inzwischen zeigt man davon aber nur noch Wiederholungen, sodass die Marktanteile bereits in den vergangenen Tagen spürbar zurückgegangen sind.

Auch "Krass Schule" um 17:10 Uhr konnte am Mittwoch überhaupt nichts reißen und blieb bei müden 3,5 Prozent Marktanteil hängen. "Köln 50667" steigerte sich danach immerhin auf 5,5 Prozent, "Berlin - Tag & Nacht" konnte das aber nicht halten und enttäuschte danach mit 4,3 Prozent. In der Primetime sah es zunächst gut aus: Die "Teenie-Mütter" unterhielten 850.000 Zuschauer, beim jungen Publikum entsprach das soliden 5,7 Prozent. Für eine weitere Ausgabe waren danach aber nur noch 3,8 Prozent drin. "Babys! Kleines Wunder - Großes Glück" fiel danach sogar noch auf 2,9 Prozent. Viel besser als RTLzwei präsentierte sich am Mittwoch Kabel Eins. Dort unterhielt man mit dem Spielfilm "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels" 1,67 Millionen Zuschauer, damit lag man auf Sat.1-Niveau, das zeitgleich das "Große Promibacken" sendete. Mit den erzielten 7,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kann man bei Kabel Eins sehr zufrieden sein. "300" holte danach ebenfalls gute 6,6 Prozent. Dadurch erreichte man einen Tagesmarktanteil in Höhe von 6,3 Prozent, das ist deutlich mehr, als Kabel Eins normalerweise erzielt.

