Hauchdünner Sieg: "Topmodel" knapp vor dem "Lehrer"

"Der Lehrer" konnte sich bei RTL vom Tief der Vorwoche zwar erholen, musste sich letztlich aber erneut Heidi Klum geschlagen geben. Dabei tat sich "Germany's next Topmodel" ein ganzes Stück schwerer als noch in der Vorwoche. Gar nichts zu holen gab's für Sat.1.



06.03.2020 - 08:46 Uhr von Alexander Krei 06.03.2020 - 08:46 Uhr

Die kurzfristige Programmänderung sorgte in der vergangenen Woche dafür, dass die RTL-Serie "Der Lehrer" auf einen neuen Tiefstwert stürzte - gerade mal 1,83 Millionen Zuschauer blieben dran, obwohl der Sender im Vorfeld mit einer quotenstarken Sondersendung von "RTL aktuell" punktete. Diesmal zeigte sich die Serie mit Hendrik Duryn wieder etwas erholt, doch an die starken Quoten der Vorwoche kam sie erneut nicht heran.

2,06 Millionen Zuschauer bedeuteten die zweitniedrigste Reichweite der Staffel, in der Zielgruppe brachte es "Der Lehrer" mit 1,30 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern auf 14,0 Prozent Marktanteil. Damit musste RTL diesmal auch ProSieben den Tagessieg überlassen, auch wenn "Germany's next Topmodel" dort ebenfalls Federn lassen musste. Mit 1,89 Millionen Zuschauern und 15,0 Prozent Marktanteil schrammte die Show nur knapp an den bisherigen Staffel-Tiefstwerten vorbei.

Etwas schwer tat sich der Sender außerdem im Zusammenspiel mit "red", das anschließend bei mäßigen 10,2 Prozent hängen blieb - eigentlich zu wenig angesichts des erfolgreichen Vorlaufs. Aber auch RTL hatte nach dem "Lehrer" mit Problemen zu kämpfen: So kam "Sekretärinnen - Überleben von 9 bis 5" auf 1,50 Millionen Zuschauer und 10,0 Prozent Marktanteil, für "Schwester, Schwester" blieben sogar lediglich 1,30 Millionen Zuschauer. Die Folge war ein Marktanteil von 9,4 Prozent in der Zielgruppe.

Mit Comedy-Wiederholungen ging es für RTL zu später Stunde sogar in den einstelligen Bereich nach unten. Durchweg ernüchternd verlief auch der Abend für Sat.1, wo "Tammy - Voll abgefahren" gerade mal 920.000 Zuschauer vor den Fernseher lockte und 5,9 Prozent Marktanteil verzeichnete. "Nach 7 Tagen - Ausgeflittert" machte seine Sache danach mit 6,4 Prozent kaum besser. Unterm Strich wurde Sat.1 am Donnerstag dann auch nur Fünfter, ProSieben sicherte sich mit 11,2 Prozent die Marktführerschaft vor RTL.

